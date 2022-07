Zece sate, lăsate fără apă de proprietarul unei pensiuni

Un om de afaceri din judeţul Iași a lăsat, în plină secetă, sute de familii din comunele Victoria și Golăiești fără apă pentru animale și grădini, după ce pe cursul Jijiei Vechi, pe o distanță de 500 de metri, proprietarul unei pensiuni, a secţionat vadul apei, pentru a-l curăța și a amenaja un debarcader, informează G4Media, citând ReporterIS.

„A blocat tuburile de alimentare cu căcălău de oaie și pământ. De vreo două luni jumătate. Le-am desfundat eu. Au murit două tone de pește, pe unii i-a îngropat, alții au putrezit”, a acuzat Andrei Feraru, unul dintre sătenii revoltați.

Pe aproape un hectar, în centrul comunei Victoria, omul de afaceri Marian Crețu a amenajat, de mai mulți ani, o pensiune cu terenuri sportive, terase, restaurant, locuri de cazare, saună și piscine.

El se apără și spune că a făcut, de fapt, un bine comunității.

„E de la secetă, eu doar am curățat-o. Pentru că altfel ar fi fost mirosuri urâte și țânțari. Or asta îmi strică afacerea. Am făcut un bine pe banii mei”, a afirmat Crețu.

Inspectorii ABA Prut – Bârlad, veniţi în urma sesizărilor localnicilor disperaţi, erau ferm convinși că patronul nu are nicio vină. Fără să discute cu localnicii, au acceptat explicația acestuia și pe cea a susţinătorului său, viceprimarul.

„Am verificat, nu sunt tuburi blocate, pur și simplu nu mai este apă. E secetă, sunt probleme peste tot, nu doar aici. Și au mai fost și greșeli la construcție, tuburile care duc apa dintr-un canal în altul sunt realizate prea sus”, a zis unul dintre funcționari.

Atât inspectorii ABA Prut-Bârlad, cât și omul de afaceri au admis că pentru lucrări în albia râului ar fi fost necesară autorizaţie de la „Apele Române”. Care nu există!

„Dacă tot a fost perioada asta de secetă, am zis să fac și eu acolo, că am niște bărcuțe. Dar altceva n-am construit”, a precizat Marian Crețu.

La câteva zile după control, inspectorii au dispus „stoparea lucrărilor privind realizarea pontonului provizoriu și obținerea actelor de reglementare în vederea realizării acestuia”.

Conducerea ABA Prut – Bârlad nu a precizat dacă patronul de pensiune a fost sau nu sancționat în vreun fel pentru că a montat cei 9 piloni în vederea realizării unui ponton.