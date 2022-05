Bugetul programului „Rabla Plus” alocat persoanelor juridice a fost epuizat în mai puţin de două ore de la startul sesiunii de înscrieri ce a demarat vineri, a anunţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), pe pagina oficială de Facebook.

„Mă bucur că firmele din România încurajează transportul cu emisii zero şi aleg maşinile full electrice în detrimentul celor clasice. Sunt convins că epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice într-o oră şi 37 de minute se datorează pe de-o parte popularităţii în creştere a maşinilor electrice ca mijloc de deplasare iar, pe de altă parte, tendinţei de limitare a consumului de combustibil generate de costurile tot mai mari ale carburantului. Privind la perspectiva europeană care prevede că din 2035 să nu mai fie produse maşini cu motoare clasice, cred că România se pregăteşte bine de pe acum pentru ceea ce va urma. Rabla Plus nu doar că vine cu una dintre cele mai mari finanţări din Europa, de aproximativ 10.000 de euro pentru maşinile full electrice, dar sprijină şi o cultură de mediu a transportului din ţara noastră”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.