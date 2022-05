Anchetă la SJU Focşani, după ce un copil a murit în timpul unei operaţii

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) „Sf. Pantelimon” Focşani a demarat o anchetă internă după ce un copil de patru ani a făcut stop cardiac în sala de operaţie şi, în ciuda faptului că medicii au încercat să îl resusciteze aproape trei ore, a decedat, au informat, luni, reprezentanţii unităţii medicale, citaţi de Hotnews.

Potrivit medicilor, copilul a fost operat miercuri dimineaţă pentru o hernie inghinală şi externat după 24 de ore cu stare generală bună, dar s-a prezentat în urgenţă la câteva ore după externare, iar vineri a decedat în timpul unei noi intervenţii chirurgicale.

„Copilaşul a fost diagnosticat cu hernie inghinală dreaptă. Intervenţia a fost una programată. (…) Miercuri a fost operat de hernie inghinală, a doua zi a fost externat în stare generală foarte bună. Avea doar un discret edem la nivelul canalului inghinal, edem care apare foarte frecvent după această operaţie. I s-au făcut recomandările necesare. Le-am transmis părinţilor dacă apare vreo problemă ulterioară să mă sune în orice moment.

Joi seară, la ora 20.15, m-au sunat (…) mi-au zis că în continuare copilul are dureri abdominale şi ce să facă. Le-am spus să ia un Nurofen şi, dacă nu trece durerea, să se prezinte la Unitatea de Primiri Urgenţe. Dacă copilul va fi mai bine, să vină a doua zi la 8.30, în policlinică, să-l revăd şi eu, să ne asigurăm că totul este bine.

Următorul contact a fost cu asistentul de la UPU, în aceeaşi seară, la interval de două ore, când abia ajunsesem acasă. Mi-a spus că s-a reîntors copilaşul, că are dureri abdominale. I-am făcut toate recomandările necesare, i-am spus să îl interneze, ce analize să îi facă, ce tratament să îi administreze şi aşa mai departe.

A doua zi dimineaţă l-am văzut la ora 9.00. Avea o tumefacţie mai mărită în zona inghinală, o echimoză”, a declarat doctorul Ludmila Munteanu, medic primar chirurgie pediatrică.

Copilul a făcut stop cardiac la a doua operaţie

Pentru că medicii au suspectat o hemoragie, copilul a fost dus de urgenţă în sala de operaţie, unde aceeaşi echipă medicală a procedat la o nouă intervenţie chirurgicală, care însă nu a confirmat hemoragia. Către finalul operaţiei, copilul însă a făcut un stop cardiac ireversibil.

„M-am gândit că este vorba de o complicaţie postoperatorie hemoragică, care necesita o reintervenţie pentru realizarea hemostazei ulterioare, motiv pentru care l-am băgat primul în sală vineri dimineaţă, împreună cu echipa cu care intrasem şi prima dată, şi am constatat că nu era nicio sursă de sângerare activă, nici la nivelul plăgii, nici la nivelul canalului inghinal, nici în cavitatea retro-peritoneală.

Starea lui generală nu era bună. Am hotărât să îl deschidem să vedem şi cavitatea intraperitoneală, dacă există o altă cauză a durerilor abdominale şi a stării lui generale, de acum modificate. Nu am găsit absolut nimic, decât un lichid peritoneal mai tulbure, din care s-au recoltat probe, evident. Am început procedura de închidere a peretelui abdominal şi în acel moment a făcut stop cardio-respirator”, a explicat medicul Ludmila Munteanu.

Copilul a fost operat sub anestezie generală, iar după ce acesta a făcut stop cardiac, medicii au încercat să îl resusciteze aproape trei ore.

„Totul s-a făcut conform protocoalelor. Copilul era în anestezie generală, stabil, totul era în parametri normali. Aproape se termina operaţia chirurgicală, iar noi ne pregăteam de închis intervenţia. Nu ştim exact de ce, asta va stabili ancheta medico-legală, copilul a făcut stop cardiac intraoperator şi intraanestezic.

Manevrele de resuscitare au durat două ore şi jumătate, aproape trei ore. S-a făcut absolut tot ce a trebuit ca să răspundă la resuscitare, cu ajutorul tuturor colegilor şi a întreg blocului operator”, a precizat medicul anestezist Daniela Ciobanu.

Familia copilului nu a depus plângere

Potrivit directorului medical al spitalului, părinţii nu au depus o plângere până la acest moment, dar unitatea medicală a demarat propria anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat.

„În acest moment, nu avem înregistrată o plângere din partea familiei în acest sens. S-a constituit la nivelul spitalului o comisie de anchetă pentru a face o anchetă administrativă, pentru a ne asigura că procedurile şi protocoalele în vigoare ale spitalului au fost respectate. În clipa în care o să avem concluziile, o să le dăm publicităţii.

De asemenea, o parte dintre investigaţiile care sunt conduse de colegii de Medicină Legală vor fi efectuate la Iaşi. În cursul zilei de astăzi a fost informată şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea cu privire la decesul copilului. Nu există o procedură prin care trebuie să notificăm DSP, dar am considerat că este oportun pentru a nu lăsa loc de speculaţii sau întrebări în presă”, a spus directorul medical al Spitalului Judeţean, medicul Mihai Dumitrescu.

Medicii au precizat că băiatul de patru ani nu era cunoscut cu alte afecţiuni medicale, iar înaintea intervenţiei chirurgicale de hernie înghinală acestuia i-au fost făcute toate analizele necesare, rezultatul acestora fiind bun.

Familia din Gura Caliţei mai are acasă alţi trei copii, dintre care doi copiii mai mici decât băieţelul decedat şi un frate mai mare.