22 aprilie este „Ziua Pământului” în întreaga lume

Ziua Pământului este sărbătorită anual pe 22 aprilie, având originea în California, SUA, în anul 1970 și are rolul de a reaminti oamenilor că mediul trebuie protejat și că trebuie să adopte un stil de viață sustenabil. Anul acesta este a 52-a aniversare. În fiecare an, este stabilită o temă, în acest an fiind: „Investiţi în planeta noastră”.

În fiecare an, pe 22 aprilie, oameni de pe tot globul se unesc pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la protecția mediului. Acest eveniment global este cunoscut sub numele de Ziua Pământului. Astăzi, aproximativ 1 miliard de oameni din 193 de țări participă la Ziua Pământului și se hotărăsc să protejeze mediul și biodiversitatea. Acum, este momentul pentru Ziua Pământului 2022. Investiți în planeta noastră și construiți un viitor prosper și echitabil este tema completă de Ziua Pământului 2022 prin care organizația EarthDay cere companiilor din întreaga lume să ia măsuri pentru un viitor mai verde.