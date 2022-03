Tudor Chirilă aduce „Visul American” la Caracal și Craiova

Tudor Chirilă deschide turneul spectacolului „Visul American” cu două spectacole pentru publicul din Oltenia. Primul va fi jucat sâmbătă, 2 aprilie, la Teatrul din Caracal, iar duminică, 3 aprilie, decorul se mută pe scena Teatrului Național din Craiova. Spectacolul pornește de la textul lui Eric Bogosian, „Drinking in America” și este regizat de Iarina Demian. Scenografia îi aparține Irinei Moscu, deja cunoscută publicului craiovean pentru spectacolele lucrate în colaborare cu Radu Afrim.

Reîntâlnirea cu sălile pline

După doi ani de restricții, turneul organizat pentru acest spectacol este felul în care actorul Tudor Chirilă și regizoarea Iarina Demian celebrează, de fapt, reîntoarcerea la firesc, cu săli care nu vor mai avea acces limitat și condiții de distanțare. Cu teatrul revenind la puterea de a uni oameni și de a-i face să pulseze împreună.

Provocarea e imensă. După doi ani în care distanța ne-a „reeducat”, să ne întoarcem la ritmurile timpurilor dinainte nu e ușor. Iar acest lucru se simte și în sala de teatru, mărturisește chiar Tudor Chirilă. Într-un interviu acordat postului Radio Sud, acesta a povestit despre prima reîntâlnire cu publicul într-o sală SOLD OUT, la capacitate maximă:

„A fost foarte greu pentru noi, ca actori, să jucăm cu sălile 30% și publicul răsfirat. Nu am apucat să joc cu sală plină decât de două ori până acum. Am avut sentimentul că nici publicul nu mai știe cum să se comporte. Era foarte reținut câteodată, când nu era cazul. Era o liniște care dădea impresia că nu vine nimic din partea sa. Se dezlănțuia abia la final, la aplauze. A trebuit să mă obișnuiesc cu lucrul acesta. De multe ori, am avut impresia că nu joc un spectacol, ci că sunt la o repetiție sau la o comisie, ca pe vremea lui Ceaușescu, unde aștept să mi se spună dacă trece spectacolul sau nu. Îmi spunea și mama, care era în sală, că mă admiră, pentru că ea nu ar putea să joace fără reacție din sală. Oamenii și-au pierdut un pic din abilitatea de a fi liniștiți și relaxați”.

Un text din anii 80, perfect actual. Sau despre cum istoria persistă

„Visul American” este un one-man show în care Tudor Chirilă interpretează, într-un tur de forță, 9 personaje care coagulează imagini perfect reperabile și deloc anacronice, în pofida faptului că textul a fost scris în urmă cu peste 3 decenii. „E frapant, intrigant cât de actuale sunt aceste texte. Se tot vorbește, mai ales acum, în contextul războiului din Ucraina, că noi nu învățăm din greșelile trecutului și că repetăm aceleași tipare. Și asta putem spune și despre monolog. Parcă este scris astăzi, parcă problemele din 1986 sunt problemele de astăzi. Terorismul, xebnofobia, rasismul. Unele personaje știu că au probleme, și asta este tragic, iar altele nu știu că au probleme, și asta este amuzant. Cumva, e un tablou foarte puternic de caractere. Dar nu este despre America. Este și despre România, și despre lumea în care trăim acum”, spune Tudor Chirilă.

9 provocări în 90 de minute

Textul lui Bogosian propune un maraton ștafetă, în care 9 personaje prind viață unul după celălalt, provocând actorul să trăiască 9 vieți în 90 de minute. Trecerea de la un personaj la altul este, uneori, atât de fluidă, că publicul nici nu își dă seama imediat ce se întâmplă.

„Prima dată când am citit textul mi s-a părut ușor. După aceea, mi-am dat seama că nu e atât de ușor să intri în culise pentru 2 minute și în acele 2 minute să te concentrezi pe personajul următor. A fost interesant la repetiții, a fost ca o cursă cu obstacole. Personajul 3 mergea foarte bine, o lua înainte, după venea personajul 5, mergea bine, dar nu mai mergea 3, apoi începea 7 să prindă viață. Vorbeam cu mama, care este și regizorul spectacolului, și ne întrebam dacă le vom duce vreodată la același nivel. Schimbările rapide au fost o provocare pe care a trebuit să o gestionăm foarte rapid pentru că am ieșit cu spectacolul în 2 luni și jumătate”, explică actorul.

Un element important în ecuația scenei îl joacă un ecran de 25 de metri pătrați, care va contribui la închegarea mesajelor piesei. Și sunt multe mesaje, spune Tudor: „Visul American e un spectacol despre false iluzii și false așteptări, dar și un spectacol despre extremism, inclusiv emoțional, despre cât de rău ne poate face singurătatea, dar și despre o lume pentru care trebuie să găsim resurse ca să o facem să funcționeze, pentru că pare că nu e ok în momentul ăsta…”.

Biletele pentru spectacole se găsesc atât la agenția teatrelor, cât și pe iabilet.ro, iar echipa speră că, în ciuda timpului foarte scurt dedicat promovării, va întâlni, în Oltenia, săli pline.

„Pentru Craiova și Caracal nu am avut atât de mult timp pentru promovare, fiind primele orașe din turneu. Restricțiile s-au ridicat pe 8 martie și acela a fost momentul în care noi am putut să căutăm sponsori, să ne organizăm, să facem echipa. A fost un timp record. Dar sperăm ca oamenii să vină la teatru”, transmite actorul.