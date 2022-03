Acordarea protecției temporare în România

Măsura acordării protecției temporare reprezintă o modalitate de răspuns rapid și eficient al statului român la fluxul masiv de persoane strămutate pe teritoriul României din Ucraina, prin simplificarea procedurilor de lucru și asigurarea accesului imediat la măsuri de asistență.

Actul normativ, emis la propunerea Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru aplicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina, prevede condiţiile concrete de asigurare a protecţiei temporare a persoanelor strămutate pe teritoriul statului român și stabilește categoriile de persoane care pot beneficia de acest statut.

Protecția temporară se acordă pe o perioadă de un an de la data emiterii Deciziei (UE) 2022/382 și poate fi prelungită automat cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în cazul în care situația generatoare persistă. Dacă aceasta continuă, Statul Membru poate trimite Comisiei Europene o propunere adresată Consiliului Uniunii Europene de a extinde protecţia temporară până la un an.

Protecția temporară este un mecanism de urgență

Protecția temporară se aplică persoanelor strămutate din Ucraina începând cu 24.02.2022, respectiv cetățenii ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de 24.02.2022, beneficiarii de protecție internațională/protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de 24.02.2022, precum și membrilor de familie ai acestora.

De asemenea, de acest statut pot beneficia și apatrizii și cetățenii străini, alții decât ucraineni, care pot dovedi că își aveau reședința legală în Ucraina înainte de 24 februarie 2022 pe baza unui permis de ședere permanentă, valabil eliberat în conformitate cu dreptul ucrainean, și care nu se pot întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau regiunea lor de origine.

Drepturi

Inspectoratul General pentru Imigrări, prin toate structurile sale teritoriale, este responsabil cu înregistrarea datelor și eliberarea permiselor de rezidență beneficiarilor de protecție temporară care se prezintă în fața autorităților competente. Valabilitatea permiselor de ședere este aceeași cu durata de aplicare a Deciziei (UE) 2022/382.

Protecția temporară este un mecanism de urgență care se aplică în cazul unui aflux masiv de persoane și care urmărește să ofere o protecție imediată și colectivă. Obiectivul este de a atenua presiunea asupra sistemelor naționale de azil și de a permite persoanelor strămutate să se bucure de drepturi armonizate în întreaga Uniune Europeană.

Aceste drepturi includ dreptul de ședere, accesul la piața muncii, asistență medicală și accesul la sistemul de învățământ în cazul beneficiarilor protecţiei temporare care nu au împlinit vârsta de 18 ani, acordându-se în țara noastră în baza OUG 15/ 2002 privind privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, modificată prin OUG nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară.