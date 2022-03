Studenţii Universităţii din Craiova au revenit, ieri, în sălile de curs după doi ani în care au fost nevoiţi să se adapteze la formatul online. Prima zi de facultate s-a lăsat cu emoţii, frig, plictiseală şi prieteni noi, pentru unii. Majoritatea studenţilor nu erau pregătiţi pentru întoarcerea la facultate, mai ales acum când mai sunt doar câteva luni din semestrul al II-lea. S-au obişnuit în sistem online, când intrau la ore de acasă sau de la muncă. Pentru studenţii din ultimul an, situaţia nu este benefică deloc. Li se pare o pierdere de timp să facă atâtea drumuri, când ei au de scris la licenţă. Însă, mai sunt şi studenţi care se bucură că pot să vadă cum este să stai la un curs.

Studenţii de anul I şi anul II se bucură că a început facultatea. Li se pare grea acomodarea şi mult mai grea facultatea fizică decât cea în online. Şi-au făcut prieteni, şi-au întâlnit profesorii faţă în faţă, unii dintre ei chiar s-au plictisit la primele cursuri sau au venit degeaba pentru că nu au făcut cursul.

,,Mi se pare foarte frumos că revenim la facultate după doi ani în care nu ne-am cunoscut şi am învăţat doar online. Mă bucur că începem fizic, chiar dacă poate e mai greu decât online. Până te acomodezi e destul de greu. Dar e mult mai bine aşa. Primul an a fost destul de greuţ pentru că nu am avut contact cu noul mediu”, a spus o studentă la Specializarea Ştiinţe Sociale, anul II.

Un alt student aştepta pe hol să înceapă cursurile. Este la master, anul II.

,,Este greu, dar în acelaşi timp este şi plăcut. Chiar îmi doream să începem fizic. Mi-a lipsit interacţiunea şi dialogul între studenţi, dar şi interacţiunea dintre cadrele didactice şi studenţi. E foarte importantă comunicarea”, a spus studentul.

Începerea cursurilor în format fizic îi motivează pe studenţi să înveţe

O altă studentă spune că e mai bine că se fac cursurile fizic pentru că online nu prea îşi dădea interesul.,,Îmi place într-un fel pentru că interacţionez mult mai bine. Învăţ foarte bine aşa. Înţeleg mult mai bine decât pe online. Dar sunt şi dezavantaje: cazarea, transportul. Dar, e mai bine fizic la facultate. Online, nu prea îmi dădeam interesul. Vedeam doar bulinuţele. Dacă voiam, scriam ceva, dacă nu, profesorii nu vedeau. E mai uşor”, a spus o studentă de anul I de la Economie şi Administrarea Afacerilor.

Două studente de la Ştiinţe Sociale, anul I, terminaseră primele două cursuri şi aşteptau să intre şi la celelalte. Le-a fost teamă că nu o să le placă la facultate, că nu-şi vor face prieteni şi, deşi îi ştiau pe profesori, erau curioase să vadă cum sunt şi faţă-n faţă.

,,Prima dată am crezut că o să fie foarte urât. Eram anxioasă. Eu credeam că nu o să mă împrietenesc cu nimeni. Că o să stau singură. Îmi place pentru că mă motivează să învăţ, dacă eram online nu prea mă trezeam la ore. Asta mă motivează să fiu prezentă la ore. Până acum e uşor, dar să vedem cum sunt şi ceilalţi profesori. Sincer, a fost exact cum mă aşteptam. Plictisitor. Am apucat să văd cum e să stai într-o bancă de student. Acum, aştept că mai avem câteva ore, să-mi dau un verdict pentru ziua de azi”, a spus studenta.

,,E frumos şi fizic doar că ne-am obişnuit în online”, adaugă şi cealaltă studentă.

Era mai bine online

Studenţii nu sunt trişti că s-au întors la facultate, dar s-au obişnuit cu comoditatea cursurilor online. Îşi organizau timpul mai bine şi aveau timp şi de alte lucruri.

,,Sunt de părere că începutul şcolii fizic este, pe de-o parte bun, dar pe cealaltă parte este prost deoarece toată lumea s-a angajat în perioada facultăţii online şi acum e cam greu să jonglezi între job şi facultate. De asemenea, unii s-au obişnuit să stea acasă. De exemplu, eu. Înainte şcoala online se simţea diferit, acum şcoala fizică se simte. Încă nu am intrat înăuntru, dar sunt curios. Sunt în anul II. Am făcut primul an online. Când făceam online puteam să-mi organizez timpul mai bine. Aveam timp să şi gătesc, să mai bag o maşină de spălat. Când aveam pauzele. Acum, în alea 30 de minute eşti aici şi nu ai unde să te duci în altă parte”, spune un student la Litere, anul II.

Alţii nu văd rostul acestei întoarceri când mai sunt doar două luni de facultate.

,,Era frumos să mai continue online şi semestrul acesta. Două luni să vii până aici. Prinzi mai multe fizic, dar sunt mulţi care nu au găsit nici până acum cămin. Unii mai lucrează. Aveau alte planuri. E frig. E un frig în facultate. Am îngheţat. Apa nu merge la baie”, spune un student de anul I.

,,Nu ne place. Era mult mai bine să terminăm online. Mai aveam două luni şi aia era. Îmi convenea mai mult online pentru că fac şi naveta şi mi-e greu. Spre exemplu, astăzi am venit fix degeaba. Avusei ore de la 08:00 şi nu a venit niciun profesor. Stau aici de la opt până la opt ca să văd dacă vin şi ceilalţi”, a afirmat o studentă de la Facultatea de Litere, anul III.

O decizie luată în grabă, când mai sunt doar câteva luni din acest semestru

Andreea este studentă în anul III la Facultatea de Economie şi Adminstrarea Afacerilor. Cu excepţia studenţilor de anul I nu ştie dacă mai are cineva o părere bună despre întoarcerea la formatul fizic.

,,Este cineva care are o părere bună despre asta, în afară de studenţii din primul an? Mi se pare o decizie luată din grabă şi fără să se gândească şi la noi. Mulţi dintre noi nu suntem din localitate. Mai şi lucrăm. Şi e pentru o perioadă foarte scurtă. E mai bine online, pentru că puteam să intrăm şi din altă parte. Puteam să intrăm şi de la muncă”, a spus Andreea.

O altă studentă este de părere că întoarcerea la facultate a cauzat multe probleme studenţilor. O parte se bucură că s-au întors, dar există şi studenţi care nu vor putea ajunge la cursuri pentru că lucrează. Crede că dacă era în anul I sau II era mai bine fizic. Acum, în ultimul an nu mai simţi acelaşi lucru.

,,Este o perioadă scurtă de timp în care o să fim fizic. Întoarcerea a cauzat mult probleme studenţilor. Mare parte sunt sunt bucuroşi, dar este şi o parte care nu o să poată veni pentru că nu au îndrăznit să-şi lase munca. Mai ales cei din ultimul an. La mine au fost diferite perioade. O perioadă îmi părea că e mai bine online, o altă perioadă fizic. Acum, cred că era mai bine online. Cred că era mai bine fizic dacă eram în anul I sau II. Acum e ultimul an şi nici măcar nu o să avem timp să facem cunoştinţă cu toţi studenţii sau toţi profesorii. În primul an, am stat doar jumătate de semestru fizic şi am venit în ultimul an. Oricum, nu mai simţi acelaşi lucru ca în primul an, a spus o studentă de la Economie şi Adminstarea Afacerilor, Universitatea din Craiova.

,,Dintr-o dată, că venim fizic nu a ajutat”

Nici Cosmina nu consideră de ajutor întoarcerea la învăţământul fizic. Este în ultimul an şi are orarul încărcat, trebuie să facă licenţa şi să meargă la practică. Timpul o presează şi pierde mult timp pe drum.

,,Părerea mea, ca a tuturor studenţilor, cred că nu e neapărat ok că ne-am întors fizic. Eu, cel puţin, sunt anul III şi nu prea îmi convine să mă duc de la cămin la Universitate. Plus că, unii nu au unde să stea. Practica pedagogică, licenţa. Timpul ne presează pe toţi. Plus că pentru două luni mi se pare aiurea. Timp de două luni să mergem la facultate fizic, când puteam să continuăm online. Alte facultăţi fac online pentru că sunt anul III. La noi, nu a fost cazul. În primul an, semestrul al II-lea, când a început pandemia aş fi zis că da mă ajută faptul că facem fizic. În schimb acum, când nici nu avem timp să respirăm. Examene, licenţă. Nu prea îţi convine. Eu cel puţin, distanţa dintre practică şi Universitate este destul de mare şi nu am ocazia să ajung să le fac pe toate. Orarul e încărcat, licenţa aşteaptă să fie scrisă. Acum, dintr-o dată, că venim fizic nu prea a ajutat”, a povestit studenta.

