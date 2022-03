Începe „isteria uleiului”? Ce spune ministrul Agriculturii

După benzină, începe „isteria uleiului”? Ministrul Agriculturii liniștește oamenii: Avem stocuri.

​Ministerul Agriculturii și Guvernul dau asigurări că nu sunt probleme cu stocurile de alimente, după ce în spațiul online au apărut imagini cu oameni care cumpără cantități mari de ulei.

„Am văzut că s-a iscat iarăşi o mare isterie legată de faptul că România nu va mai avea stocuri de ulei şi toată lumea a dat buluc în magazine să cumpere ulei. Profit de această ocazie să le spun tuturor că avem stocuri de ulei până la noua recoltă, că nici măcar nu a fost însămânţată floarea soarelui, dar avem stocuri de ulei astfel încât să nu apară niciun fel de dezechilibre. Îi rog pe toţi românii să înţeleagă că tot ceea ce le transmitem pe căile oficiale se bazează pe date reale. Noi, la Ministerul Agriculturii, monitorizăm evoluţia stocurilor în fiecare dimineaţă. Am o celulă de analiză, de criză la Ministerul Agriculturii şi tocmai asta facem, verificăm stocurile şi de cereale, şi de alimente, şi de ulei”, a afirmat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, citat de news.ro.

Și de la Guvern se spune că România are suficiente stocuri de alimente şi produse neperisabile. „România are suficiente stocuri de alimente şi produse neperisabile. Autorităţile sunt in contact permanent cu retailerii. Există suficientă marfă în depozite și magazine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.