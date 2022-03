„Mii de morți și răniți” în Mariupol. Rușii nu au permis evacuarea

UPDATE: Autoritățile din Mariupol au anunțat că vor încerca din nou evacuarea civililor duminică, la prânz.

Situația din Mariupol este una „foarte complicată”, a afirmat primarul Vadim Boichenko, în contextul în care locuitorii orașului nu au curent electric, apă și căldură, iar din cauza bombardamentelor care continuă de șase zile oamenii nici nu pot recupera cadavrele de pe străzi: „Orașul Mariupol a încetat să mai existe”, a continuat edilul, în ziua în care evacuarea civililor printr-un coridor umanitar a fost amânată, autoritățile ucrainene acuzând forțele ruse că nu au respectat acordul de încetare temporară a focului, notează Digi24.

Oamenii au rămas fără apă

„Situația este foarte complicată”, a declarat Boichenko într-un interviu difuzat pe YouTube, citat de CNN. Armata rusă a impus deja un blocaj pe coridorul umanitar. Avem o mulțime de probleme sociale, pe care toți rușii le-au creat”, a continuat el.

Potrivit edilului, de cinci zile, Mariupol, oraș cu 400.000 de locuitori, a rămas fără curent electric. Nici rețelele de telefonie mobilă nu funcționează în Mariupol, iar în urma atacului asupra orașului, oamenii au rămas și fără apă.

Autobuze insuficiente pentru evacuare

În ceea ce privește coridorul umanitar care ar fi trebuit să faciliteze evacuarea civililor sâmbătă, Boichenko afirmă că acum autoritățile au la dispoziție mult mai puține autobuze față de ziua de ieri: „Aveam 50 de autobuze pline cu combustibil și doar așteptam o încetare a focului și drumurile să se deschidă pentru a putea scoate oamenii de aici. Dar acum am ajuns la doar 30 de autobuze. Am ascuns acele autobuze într-o altă locație, departe de bombardamente, și am pierdut alte 10 acolo. Așa că am ajuns la 20”.

Așadar, când acest coridor umanitar se va deschide în sfârșit pentru noi mâine sau oricând, este posibil să nu mai avem autobuze pentru a evacua oamenii”, a avertizat edilul.