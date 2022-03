Iohannis: Invazia declanșată de Rusia afectează securitatea europeană și globală

Invazia militară declanșată de Rusia în Ucraina afectează „fundamental şi în mod dramatic” securitatea europeană și globală, însă comunitatea internaţională a dat un răspuns „unitar şi rapid”, a declarat duminică preşedintele Klaus Iohannis, la Baza Mihail Kogălniceanu.

„Agresiunea militară declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei afectează fundamental și în mod dramatic securitatea europeană, cea transatlantică și cea globală. Comunitatea internațională a răspuns unitar și rapid. Au fost luate măsuri substanțiale, pe de o parte, pentru ajutorarea Ucrainei, greu încercate de această agresiune extrem de brutală, în care și-au pierdut viața și au fost răniți și foarte mulți civili”, a spus Klaus Iohannis, în cadrul unui eveniment la care au participat premierul Nicolae Ciucă şi de ministrul francez al Apărării, Florence Parly.

Președintele a enumerat măsurile luate de România în cadrul acțiunilor de ajutor a refugiaților ucraineni care au fost nevoiți să-și părăsească țara.

„În contextul acestei crize, România s-a mobilizat în mod exemplar – și aici vorbesc atât de autorități, cât și de societatea civilă și mediul privat. Toată lumea a rezonat cu drama de la granițele noastre, am demonstrat compasiune și solidaritate. Am acționat și ne-am organizat, astfel încât să sprijinim afluxul mare de refugiați, să asigurăm protecție și condiții decente. Mai mult, am decis înființarea pe teritoriul țării noastre a unui hub logistic care să permită colectarea și transportul donațiilor din cadrul ajutorului umanitar internațional către Ucraina și cetățenii săi”, a mai spus Klaus Iohannis.