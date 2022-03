Când se va susţine concursul de admitere la UMF Craiova

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fixat datele pentru concursul de admitere la Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moaşe şi Asistenţă Medicală. Acesta este ultimul an în care la concursul pentru admitere candidaţii au la alegere între Chimie şi Fizică dacă optează pentru Medicină sau Medicină Dentară. De anul viitor va intra în vigoare noua tematică şi bibliografie de concurs.

Candidaţii care nu vor ocupa unul dintre locurile de la buget vor avea ca variantă locurile la taxă. Pentru Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie în acest an universitar studenţii au taxa de 10.000 de lei pe an de studiu.

Probele de concurs in iulie

În acest an, proba scrisă pentru concursul de admitere la Facultatea de Medicină şi la Facultatea de Medicină Dentară va fi pe 24 iulie 2022. Pe 27 iulie va fi concursul pentru admitere la Facultatea de Farmacie, la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală dar şi pentru specializarea Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii Medicină Dentară. Înscrierea candidaţilor se va efectua exclusiv online pentru toate programele de studii, în perioada 11-17 iulie.

Dosarele cu actele în original se vor depune la secretariatele tehnice de înscriere numai de către candidații declarați admiși pe locurile ”bugetate” sau pe locurile ”cu taxa”, în perioada 1-5 august 2022, conform orarului stabilit de comisiile de admitere ale facultăţilor.



În acest an bibliografia şi tematica de concurs nu au suferit modificări. De anul viitor, condiţiile de admitere se vor schimba din temelii. Candidaţii care vor opta petru Medicină şi Medicină Dentară nu vor mai avea ca opţiune Fizica. La proba scrisă vor fi subiecte din biologie şi chimie. Proba de biologie va avea un procentaj de 80%, iar proba de chimie va avea un procentaj de 20%.

Manualul inclus pentru admiterea din 2023 la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, pentru proba de biologie, este ”Anatomie și fiziologie umană pentru admiterea la facultățile de medicină”, scris de Barbara Krumhardt și I.Edward Alcamo, ediția 2022.

Taxa a ajuns şi la 10.000 de lei pe an

Candidaţii care nu vor promova pe un loc la buget pot opta pentru locurile la taxă. În acest an universitar, taxa este de 10.000 de lei pe an de studiu la Medicină, Medicină Dentară, şi la Farmacie.

Examenul se va desfășura cu prezența fizică a candidaților. Studenţii de la specializările Tehnică Dentară, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokineto-terapie şi recuperare, Asistenţă medicală generală plătesc 6.000 de lei pentru fiecare an de studiu. Şi la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca studenţii din anul I plătesc 10.000 de lei pe an la Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie iar pentru cei din anii II, III, IV; V; VI taxa este de 81.00 de lei.

Această universitate oferă şi cursuri în vederea pregătirii pentru admitere în zilele de 2, 9, 23 şi 30 aprilie pe platforma online.



La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași Iaşi pentru anul I la Medicină şi Medicină Dentară taxa este de 8.500 de lei, iar pentru cei din anii II-VI este 7.500 de lei. Taxe mai mari sunt la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” unde la Medicină şi Medicină Dentară se plăteşte 15.000 de lei pe an.