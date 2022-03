Craiovenii sunt alături de refugiaţii din Ucraina

Voluntarii centrelor din Craiova unde se colecteză donaţii pentru refugiaţii din Ucraina sortează zilnic produsele pe care le primesc. Craiovenii continuă să vină în număr mare la centre şi să aducă produse. Îi întristează situaţia vecinilor ucraineni şi găsesc puterea ca din puţinul lor să le sară în ajutor şi lor. Este groaznic pentru toţi să vadă femei cu copii de mână părăsindu-şi locuinţele doar cu lucrurile pe care le au pe ei, trăind cu nesiguranţa zilei de mâine.

E groaznic să-ţi părăseşti casa doar cu ce ai pe tine

O craioveancă a venit cu două plase cu haine şi alimente, astăzi, la centrul de colectare din Căminul studenţesc 6. Va aduce produse şi zilele următoare. Crede că este momentul în care trebuie să fim toţi uniţi.

,,Articole de îmbrăcăminte, de uz casnic. Voi aduce și alimente, conserve, ce se poate. Din solidaritate umană și pentru că mi se pare normal așa să reacționăm toţi. Să fim uniţi ”, spune femeia.

La Casa de Cultură a Studenților, oamenii vin constant. Nici nu apucă să iasă bine pe uşă o persoană că apare o alta imediat sau la câteva minute după. Tineri cu produse în braţe şi plase, oamenii cu porbagajul plin care au nevoie de ajutorul voluntarilor, dar şi tineri care vin să se ofere ca voluntari la sortarea produselor.

Cu lacrimi în ochi, Camelia spune că nu a putut să stea cu mâinile în sân. Avea în casă lucruri pe care nu le mai folosea. Şi chiar dacă este pensionară a venit să aducă câte ceva pentru oamenii aflaţi în suferinţă. O pilotă nouă care stătea pe acasă şi nu o mai folosea, haine de la cei doi băieţi şi o plasă de conserve.

,,Când te uiți și vezi copii și mame plângând, cum să stai cu mâinile în sân când tu ai prin casă lucruri pe care nu le mai porți. Am doi băieți și am un sac de pulovere bărbătești. Le-am adus. Poate să le poarte și o femeie și un bărbat, în caz de ceva. Pilota nu o foloseam. Sunt lucruri pe care nu le folosesc chiar dacă erau noi și le-am adus. Am cumpărat și o plasă de conserve. Atât am putut. Sunt pensionară. Puțin cu puțin. Măcar atât pentru că e jale mare. Să fii gonit din casa ta doar cu ce e pe tine, nu știu tinerii cum simt chestia asta, dar pentru noi, cei mai bătrâni, e groaznic”, a spus Camelia.

Tinerii nu rămân indiferenţi situaţiei din Ucraina

Un tânăr a trecut repede să lase o pungă cu haine. Empatizează cu oamenii de la graniţă şi vrea să-i ajute.

,,Câteva hăinuţe şi tuturor ne pare rău pentru ce se întâmplă acolo şi oamenii de acolo chiar trebuie ajutaţi. Suntem oameni”, a spus tânărul.

Un cuplu de stundenţi a venit cu braţele pline alimente neperisabile. ,,Cunoaştem situaţia actuală şi am văzut pe internet că e o pagină de Facebook pe România prima dată şi după am văzut că se fac şi în Craiova strângeri de fonduri şi de materiale necesare. Prietena mea a venit cu ideea. N-am avut ce să fac. Tot ce am făcut a fost din suflet şi chiar dacă suntem studenţi şi nu avem noi cea mai bună situaţie materială, cred că dacă am face câte puţin fiecare s-ar strânge”, a spus studentul.

Doi elevi de clasa a X-a au venit la centru ca să devină voluntari. Au vorbit cu cei implicaţi şi vor ajuta la sortarea produselor.

,,Am vrut să fiu voluntar pentru a ajuta oamenii şi pentru că îmi place. Deocamdată, îi ajutăm la sortare. Astăzi am aflat şi am şi venit. E prima zi. Situaţia e tragică. Noi fiind vecini îi ajutăm cum putem. Sunt tot oameni. Trebuie să-i ajutăm”, a spus unul dintre băieţi.

Centrele din căminele studenţeşti se închid de săptămâna viitoare

În cele câteva zile de când au fost deschise centrele de colectare pentru refugiaţii din Ucraina s-au strâns multe donaţii. În fiecare zi, donaţiile strânse în cele trei cămine studenţeşti sunt transportate şi centralizate la Casa de Cultură a Studenţilor. De săptămâna viitoare, centrele din căminele studenţeşti urmează să fie închise. Casa de Cultură a Studenţilor va rămâne singurul punct de colectare. Iar pentru diferite iniţiative se vor deschide centre mai mici pe o perioadă determinată de timp.

,,O să încercăm să colectăm mare parte la Casa Studenţilor ca să nu mai facem drumuri la celelalte centre de colectare. Cele pe care le avem deschise la cămine o să mai fie deschise până la finalul săptămânii, urmând ca după să rămână doar Casa Studenţilor şi alte mici centre de colectare pe care le vom deschide numai pe o perioadă determinată şi pentru anumite iniţiative. Urmează să facem o iniţiativă pentru 8 martie, care va fi anunţată curând, cu colectare de cadouri. Tot ce putem pune cadou unei persoane dragi, ceva nou, cu ocazia zilei de 8 martie. O să ducem aceste cadouri tuturor oamenilor care s-au refugiat în zona Doljului”, a spus Yamina Şoşa, coordonator ALL4UKRAINE.

Se colecteză cu prioritate lenjerie intimă şi şosete noi

Pentru cei care vor doneze este important să ştie că nu se mai colectează haine folosite, pentru că sunt destul de multe, ci doar haine noi. În această perioadă, se colecteză cu prioritate lenjerie intimă şi şosete noi, produse pentru bebeluşi, alimente neperisabile, produse de igienă şi produse de cazarmament.

,,Pe partea de necesare ar trebui să se ştie că nu mai colectăm haine. Numai dacă sunt noi. Haine folosite nu mai colectăm pentru că există destul de multe. Colectăm cu prioritate lenjerie intimă şi şosete noi. Produse pentru nou-născuţi, scutece, suzete, biberoane, mâncare, lapte praf, şerveţele umede şi tot ce intră în categoria aceasta şi oamenii pot să aducă. Alimente neperisabile, ulei, orez, paste, fasole, conserve mai ales, dulciuri, ce nu se strică repede. Avem nevoie de cazarmament nou. Căutăm saltele, pilote, perne, pături, cearşafuri. Produse de igienă şi cu o menţiune specială pentru absorbante şi tampoane pentru că, în toată strângerea asta de masă, uităm să ne gândim şi la nevoile astea specifice femeilor. Foarte mult ne trebuie saci de dormit şi corturi de capacitate mare. Ne interesează lanterne cu baterii, baterii externe pentru telefoane şi multe alte produse care se găsesc pe pagina de Facebook. Partea medicală este, iarăşi, foarte importantă, unde sunt necesare şerveţele cu alcool, bandaje, hemostatice, garouri, truse de prim-ajutor complete”, a spus Yamina.

Primul transport cu donaţii din Craiova a plecat, ieri dimineaţă, spre Ucraina

Primul transport cu donaţii strânse în Craiova a plecat în această dimineaţă spre Ucraina. Este vorba de o dubă de trei tone şi jumătate, încărcată cu două tone de alimente neperisabile care merge către Isaccea, de unde va fi preluată şi trecută peste graniţă. Alimentele vor ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie. La graniţele româneşti sunt deja foarte multe iniţiative de ajutorare.

,,Pentru transport ne vin foarte mulţi oameni în ajutor. Avem la dispoziţie câţiva prieteni care ne oferă tiruri pentru transport şi alţi parteneri care ne-au pus la dispoziţie mijloace de transport cam pentru orice tonaj. Primul nostru transport pleacă mâine dimineaţă, cu încărcarea astăzi la patru. Este o dubă de trei tone şi jumătate şi vom încărca două tone de alimente neperisabile care pleacă către Isacea şi de acolo va fi preluată şi trecută peste graniţă prin partenerii noştri de acolo. Ajung fix unde este nevoie. Aici, la graniţele româneşti, toată lumea ştie, este foarte mult ajutor”, a mai precizat Yamina Şoşa.

Marina Andrei