Hackerii ucraineni ar fi spart duminică site-ul Kremlin.ru.

Hackerii ucraineni au spart duminică site-ul Kremlinului (Kremlin.ru) și au făcut publică întreaga sa bază telefonică, a declarat luni Vadym Denysenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina la postul TV Ucraina 24, informează agenția de știri Interfax-Ukraine.

„Aseară, am implementat o altă inițiativă cu grupul Cyborgs-Spam of Ukraine. Am spart site-ul Kremlinului și am făcut publică întreaga bază de date telefonică a Kremlinului pe chat-ul Telegram „Puterea Federației Ruse”, a declarat luni Vadym Denysenko pentru postul TV Ucraina-24.

Denysenko a spus că acum telefoanele întregii conduceri a Kremlinului, precum și ale jurnaliştilor din grupul Kremlinului și ale organizațiilor publice, dar și ale unui ‘grup de ghicitori speciali’ sunt disponibile publicului.

La momentul publicării acestei știri, Kremlin.ru nu poate fi accesat.