Solidaritate cu ucrainenii: Românii le pun la dispoziţie case, pensiuni, mașini

Românii din judeţele de la graniţa de nord, dar şi cei din Tulcea se mobilizează pentru a primi ucraineni care fug din calea războiului. Oameni sau persoane juridice din turism pun la dispoziţie vile, pensiuni, camere de hotel. ONG-uri ajută deja refugiaţi ajunşi în România, ”flămânzi, obosiţi, epuizaţi, speriaţi”. În Suceava, la Vama Siret, cei care vin din Ucraina povestesc despre cozi de un kilometru la care cei plecaţi pe jos spre România aşteaptă. În zona de nord-vest, traficul în Vama Halmeu din Satu Mare este unul normal, în schimb mulţi ucraineni se îndreaptă spre Ungaria, prin Vama Petea. Pe reţelele de socializare, români din toate judeţele se mobilizează pentru a ajuta dacă va fi nevoie, scrie News.ro.

Suceava, Vama Siret: ”Un kilometru de oameni, pe două rânduri, aşteaptă să intre în România”

La Suceava, zeci de refugiaţi au ajuns deja pe teritoriu românesc. Noaptea trecută, Fight for Freedom, un ONG din judeţ, a primit şi a cazat numeroşi copii, însoţiţi de mamele lor.

Ucrainenii care au fugit din calea bombelor au ajuns în România ”flămânzi, obosiţi, epuizaţi, speriaţi”, după cum descriu cei care i-au primit şi le-au oferit un adăpost.

”La Casa Libertăţii din comuna Veresti, județul Suceava, au dormit, au mâncat şi s-au igienizat câteva zeci de refugiaţi, printre care mulţi copii. Tragedia este că începând de aseară autorităţile ucrainene au separat familiile, în sensul în care nu au mai lăsat pe bărbaţii şi tinerii între 18 şi 60 de ani să părăsească Ucraina.

Aşadar, cei mai mulţi dintre refugiaţi sunt femei (mame) cu copii mici, ne-am ocupat şi am ajutat cât ne-a stat în putinţă. Ne rugăm in continuare pentru Ucraina şi pentru putere de implicare cât mai mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cei care ne-aţi fost alături. continuăm”, au scris, vineri, reprezentanţii Fight for Freedom pe Facebook.

O femeie care deţine un apartament pe care-l închiriază de obicei în scop turistic anunţă că îl pune la dispoziţia unei familii de refugiaţi, căreia îi asigură şi masă în sistem catering. La Baia Sprie, o pensiune anunţă că oferă cazare pentru două familii de refugiaţi.

Alţii pun la dispoziţie câte o cameră, şoferi profesionişti se pun la dispoziţie pentru transport cu autocarele sau microbuzele. Inclusiv cetăţeni din Europa de Vest au luat legătura cu românii care fac parte din grupurile de ajutorare şi oferă locuri de cazare pentru refugiaţii ucraineni.

Satu Mare: Autorităţile pot pregăti o tabără de 200 de locuri, dar afluxul dinspre Ucraina nu e mai mare decât de obicei

La Punctul de Trecere a Frontierei de la Halmeu, traficul dinspre Ucraina este acelaşi ca într-o zi obişnuită, a declarat pentru News.ro Cristian Mariţa, de la Prefectura Satu Mare.

Potrivit acestuia, traficul în ultimele două zile nu este unul care să depăşească valorile normale înregistrate în alte zile, respectiv aproximativ o mie de persoane în 24 de ore.

Au intrat în ţară cetăţeni ucraineni, fără a solicita, însă, oficial, statutul de refugiat, a precizat reprezentantul Prefecturii. Acesta a precizat că autorităţile se pregătesc să primească ucraineni.

Astfel, o tabără mobilă pentru refugiaţi sau persoane sinistrate, cu o capacitate de 201 locuri, poate fi amplasată în judeţul Satu Mare, pe raza unei unităţi administrativ teritoriale aflată în proximitatea frontierei cu Ucraina.

Tabăra mobilă se află în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Someş. Ea este dotată cu o bucătărie rulantă auto, un container logistic pentru iluminat şi un generator şi poate fi amplasată în zone precum spatii deschise, suprafaţă adecvată cu planeitate, amplasament fără alunecări de teren sau aflate în zone inundabile, acces la utilităţi şi căi de comunicaţii.

Conform jurnaliştilor locali, mulţi dintre ucraineni încearcă însă să ajungă în vestul Europei, prin Vama Petea.

Tulcea: Sute de ucraineni au intrat deja pe la Isaccea

Câteva sute de ucraineni au intrat în România pe la Vama Isaccea. În contextul situaţiei din Ucraina, tulcenii sunt dispuşi să ajute.

Un tânăr care la alegerile locale a reuşit să obţină ca independent un mandat în consiliul local al comunei Sarichioi anunţă că sute de refugiaţi au intrat deja, încă de joi, din Ucraina, pe la punctul de trecere a frontierei de la Isaccea.

”De astăzi (vineri – n.r.) toată lumea se aşteaptă ca valurile de ucraineni, fugind din calea războiului, să se intensifice şi probabil vom discuta în curând de ordinul miilor. Ştiu că autorităţile române sunt pregătite pentru aceste valuri masive de refugiaţi, dar mai ştiu că orice ajutor e binevenit oricând.

Prin urmare, ne-am decis să punem la dispoziţie Casa Filip din Sarichioi, cu întâietate familiilor cu copii mici şi foarte mici, care poate au în componenţa lor şi persoane vârstnice. Capacitatea noastră de cazare e în mod normal de 12 persoane, dar pot sta confortabil până la 20 de persoane în camerele noastre”, scrie tânărul politician pe Facebook.

El arată că soţia sa, lipoveancă, vorbeşte rusa veche şi s-ar putea înţelege şi cu refugiaţii care nu cunosc engleza.

Tânărul anunţă că ar putea creşte capacitatea de cazare în unitatea turistică şi că aceasta poate furniza și o parte dintre mese refugiaţilor, gratuit şi pe perioadă nedeterminată, oferta sa fiind înaintată autorităţilor din judeţ.

ISU Tulcea are o tabără mobilă pentru 200 de persoane, formată din trei containere. Deocamdată, tabăra nu a fost montată, dar autorităţile sunt pregătite, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, sergentul major Daniel Năstase.

Au fost identificate pensiuni, hoteluri, alte locuri de cazare în cazul în care vor veni solicitări.