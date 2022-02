Prețul gazului a crescut cu 41% după atacul în Ucraina. Petrolul trece de 100 de dolari pe baril

Preţurile europene de referinţă la gaze naturale au crescut joi cu 41%, după ce forţele ruseşti au atacat ţinte din Ucraina, iar Occidentul a promis că va adopta noi sancţiuni împotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Petrolul a depășit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2014 încoace.

La Bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze naturale au crescut joi cu 41%, până la 125 de euro pentru un Megawat-oră. Ulterior, în jurul orei locale 8:02 a.m., cotaţiile futures erau cu 30% mai mari, până la 116 de euro pentru un Megawat-oră.

Această criză generează noi riscuri la adresa aprovizionării cu gaze naturale a Europei

Această criză generează noi riscuri la adresa aprovizionării cu gaze naturale a Europei, care se confruntă deja cu o criză energetică. Continentul european depinde de Rusia pentru mai mult de o treime din aprovizionarea cu gaze, iar stocurile reduse de gaze au trimis preţurile la valori record. Rusia intenţionează să menţină „neîntrerupte” livrările de gaze peste hotare, a declarat ministrul rus al Energiei, Nikolai Shulginov, la începutul acestei săptâmâni.

Analiştii de la Goldman Sachs Group Inc., Wood Mackenzie Ltd. şi Rystad Energy AS prognozează că preţurile mari la gaze vor persista pentru restul acestui an pentru că există un deficit la acest combustibil utilizat la producţia de electricitate, în industrie şi la încălzirea locuinţelor.

Europa va trebui să concureze cu Asia pentru gaze naturale lichefiate

Uniunea Europeană urmează să organizeze joi un summit de urgenţă al liderilor blocului. Europa va trebui să concureze cu Asia pentru gaze naturale lichefiate dacă livrările de gaze ruseşti prin conducte vor fi perturbate ca urmare a unei crize. În mod normal aproximativ o treime din livrările de gaze ruseşti destinate Europei trec prin Ucraina iar analiştii au avertizat că orice escaladare a conflictului ar putea perturba aceste livrările.

„În eventualitatea unor perturbări prelungite, stocurile de gaze nu vor putea fi refăcute pe parcursul verii. Ne vom confrunta atunci cu o situaţie catastrofală în care stocurile de gaze vor fi aproape zero înainte de iarna următoare. Preţurile vor exploda. Industriile vor fi nevoite să îşi oprească activitatea. Va apărea o spirală inflaţionistă. Criza energetică din Europa ar putea să declanşeze o recesiune globală”, susţine Kateryna Filippenko, analist şef la Wood Mackenzie.

Petrolul a depășit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2014

Petrolul a depășit joi pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2014 încoace, pe fondul atacului Rusiei asupra Ucrainei, provocând îngrijorări că un război în Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, scrie Reuters.

Țițeiul Brent a atins un maxim de 101,34 dolari pe baril la începutul tranzacțiilor din Asia, cel mai înalt nivel din septembrie 2014, și era la 101,20 dolari pe baril la 04:23 GMT, în creștere cu 4,36 dolari, sau 4,5%.

Cotația futures a țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 4,22 dolari, sau 4,6%, la 96,32 dolari pe baril, după ce a urcat până la 96,51 dolari, de asemenea cel mai ridicat nivel din august 2014.

Rusia, al doilea mare producător de petrol din lume

Rusia este al doilea mare producător de petrol din lume, care vinde în principal țiței către rafinăriile europene, și este cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru Europa, asigurând aproximativ 35% din aprovizionarea acesteia.

„Anunțul Rusiei privind o operațiune militară specială în Ucraina a împins Brent-ul spre pragul de 100 de dolari/baril”, a declarat Warren Patterson, șeful departamentului de cercetare pe mărfuri al ING, adăugând că piața petrolului va aștepta cu nervozitate ce alte măsuri vor lua națiunile occidentale împotriva Rusiei.

„Această incertitudine crescândă într-o perioadă în care piața petrolului este deja tensionată o face vulnerabilă, astfel că este probabil ca prețurile să rămână volatile și ridicate”, a adăugat el.

„Un factor care ar putea acționa ca o frână temporară asupra prețurilor este acordul nuclear cu Iranul, existând zvonuri potrivit cărora ar putea fi anunțat un nou acord, posibil chiar în această săptămână”, a declarat Jeffrey Halley, analist senior de piață la OANDA.

Preţul aurului a atins joi dimineaţa cel mai ridicat nivel din ultimul an

Preţul aurului a atins joi dimineaţa cel mai ridicat nivel din ultimul an, după ce Rusia a ordonat trupelor sale să intre în Ucraina, intensificând criza din Europa de Est, ceea ce permite aurului să joace rolul său tradiţional de valoare de refugiu în perioade de turbulenţe geopolitice, transmite Bloomberg. De asemenea, prețul gazului a crescut cu 35% și a ajuns la 1400 de dolari pe mia de metri cubi. Prețul petrolului a ajuns la valoare de 103 dolari pe baril.

„Acum pe pieţe are loc o fugă spre siguranţă iar singurul refugiu adevărat pare a fi aurul în timp ce pieţele crypto se prăbuşesc”, spune John Feeney, manager la dealerul australian de aur Guardian Gold Australia.

Joi dimineaţa, preţul spot al aurului a crescut cu 2,1%, până la 1.949,03 dolari uncia, cel mai ridicat nivel înregistrat după luna ianuarie 2021, conform Agerpres.

În paralel, au existat creşteri semnificative în rândul metalelor industriale, cotaţia la nichel atingând cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, în timp ce preţul aluminiului a atins un nou maxim istoric. Există îngrijorarea că o agravare a crizei va perturba livrările de metale într-un moment în care stocurile globale sunt la un nivel redus. Exporturile Rusiei sunt echivalente cu 5,3% din producţia mondială de nichel şi aproximativ 4,2% în rândul aluminiului.