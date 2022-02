Navă turcească lovită de o bombă în largul coastei Odesei

O navă deținută de Turcia a fost lovită de o bombă în largul coastei orașului-port al Ucrainei, Odesa, în cursul zilei de joi, a declarat Direcția Generală Maritimă a Turciei, adăugând că nu au fost victime și că nava se afla în siguranță în apele românești, informează G4Media.

„După apariția informațiilor că Nava Yasa Jupiter, deținută de Turcia, sub pavilionul Insulelor Marshall, a fost lovită de o bombă în largul coastei Odesei, s-a aflat că nava nu are nicio cerere de ajutor, se află în drum spre apele românești, nu are victime și este în siguranță”, au transmis autoritățile turce.