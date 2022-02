Bugetul județului Dolj, refresh la proiecte mai vechi

Consiliul Județean Dolj s-a întâlnit, ieri, în ședință extraordinară, una dintre cele mai importante ședințe pentru că a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Dolj pentru anul acesta. De asemenea, au fost aprobate și bugetele pentru mai multe instituții din subordinea CJ Dolj, fiind vorba de bugetele școlilor cu regim special, bugetele instituțiilor de cultură din Craiova, dar și al mai multor unității medicale din județ.

Totodată, în cadrul ședinței a fost aprobată și gestionarea unor activități ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri din Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea, precum și noile tarife modificate de operatorul Iridex.

Sugestii noi şi vechi

În ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al județului Dolj, după prezentarea acestuia acum două zile în cadrul unei conferințe de presă, consilierii l-au aprobat în cadrul acestei ședințe extraordinare. Este unul dintre punctele la care o parte din consilieri au venit cu sugestii de noi proiecte, unde se pot face investiții, dar și cu precizări și completări la proiectele care se găsesc deja pe lista de buget.

Bugetul de anul acesta este de 840 de milioane de lei. Din această sumă, mai mult de jumătate (64%) din bani merg către dezvoltarea județului. Mai exact pentru finalizarea unor proiecte deja începute, dar și pentru noi investiții esențiale. În buget sunt prinse toate domeniile esențiale (transporturi, apărare, sănătate, economie, educație, turism, mediu, cultură, agricultură și asistență socială).

Cu ce idei de proiecte au venit consilierii județeni?

Liderul consilierilor PNL, Florin Gătăjescu, a venit cu completări în ceea ce privește partea de buget alocată sistemului de sănătate din județ. Și anume, a propus alocarea unei sume de bani pentru finalizarea construcției modulare din cadrul Spitalului Județean din Craiova, pentru a mări numărul de paturi de la terapie intensivă.

,,Există o serie de cheltuieli neeligibile, care se referă în principal la racordarea la utilități și la efectuarea lucrările cu fundația acestei construcții modulare”, a spus Florin Gătăjescu, liderul consilierilor PNL.

Alte sugestii din partea consilierului se referă la amenajarea și reabilitarea stației de sterilizare a Spitalului Județean, dar și la realizarea unei secției paliative.

,,Un alt punct se referă la reabilitarea și amenajarea stației de sterilizare. Am învederat această observație și pentru bugetul din anul anterior. Stația de sterilizare nu a mai fost renovată în totalitate încă de la inaugurarea spitalului. Punctul patru se referă la finalizarea construirii și dotării corpului de clădiri din incinta Spitalului Județean de Urgență din Craiova destinat furnizării serviciilor paliative pentru bolnavi. S-a afectat din buget o sumă de 350.000 lei necesară studiului de fezabilitate. Considerăm că este imperios necesară și realizarea în totalitate a acestei secții”, a declarat Florin Gătăjescu.

Manual de istorie locală și zone de agrement în jurul Craiovei

Alexandru Gîdăr, consilier județean, a propus în ședința de ieri ca instituțiile din subordinea CJ să înceapă să facă studii pentru a vedea dacă proiectul ,,Copii singuri acasă” poate fi finanțat și poate reprezenta un sprijin pentru acești copii.

,,Avem două proiecte pe care le-am propus și anul trecut. A rămas că pe parcursul anului care s-a scurs vom avea organismele de specialitate care sunt în cadrul CJ și pe care îi avem parteneri în demersul nostru. A rămas că dumnealor vor face niște studii pentru a vedea dacă se pot realiza aceste proiecte și dacă ele sunt viabile. Dacă specialiștii din C.J.R.A.E. (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj) și cei de la Protecția Copiilor pot să facă un studiu preliminar, să identifice care ar fi nevoile și să vedem pe parcurs dacă proiectul Copii singuri acasă este sustenabil și poate să se finanțeze pe o perioadă mai lungă de timp pentru a nu rămâne doar la stadiul de proiect, ci de a putea să realizăm, într-adevăr, un sprijin pentru respectivii copii”, a explicat Gîdăr.

Alte două propuneri de proiecte din partea consilierului privesc crearea unei zone de agrement în jurul Craiovei, dar și introducerea unui manual de istorie locală.

,,Al doilea proiect, am auzit cu bucurie că am reușit să inițiem o zonă de agrement în jurul localității Rast. Dar, cred că în jurul Craiovei există o mult mai mare cerere, existând grupuri de tineri și nu numai care practică sporturi și care au nevoie de aceste zone de agrement cât mai aproape de domiciliul lor. Un alt proiect se leagă de domeniul învățământului, culturii. Am mai avut discuții cu colegii de-a lungul timpului pentru un manual de istorie locală. Recunosc, în momentul acesta m-am convins că demersul meu nu ar fi greșit pentru că CJ Maramureș deja a pus în practică și unitățile de învățământ folosesc un astfel de instrument. Nu este vorba de o monografie, nu este vorba de o lucrare științifică. Este vorba de un instrument pedagogic, de a veni cu acest manual spre ceea ce înseamnă formare de competențe, de predare și acumulare de cunoștințe științifice pe acest domeniu al istoriei locale de către tinerii doljeni”, spune Alexandru Gîdăr.

Stații de încărcare electrică pentru mașini

De asemenea, din partea grupului PNL, Alexandru Triță, a propus dotarea CJ Dolj și a instituțiilor subordonate cu stații de încărcare pentru autoturismelor electrice pentru a încuraja dezvoltarea unui transport nepoluant.

,,Grupul PNL dorește să propună dotarea CJ Dolj și a tuturor instituțiilor subordonate cu stații de încărcare rapidă pentru autoturismele electrice și hibride. Credem că e momentul oportun să începem să pregătim terenul pentru tranziția către transportul electric. Sunt câteva aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. În România, numărul de mașini electrice achiziționate este în creștere, la fel și numărul de stații. Având în vedere, că trebuie să încurajăm transportul electric și nepoluant, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii de încărcare”, spune Alexandru Triță.

Președintele CJ Dolj nu a respins propunerile consilierilor. Caută modalități de implementare

Președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, le-a răspuns consilierilor că ideile nu reprezintă o noutate. Multe sunt deja faza de implementare sau că s-a mai încercat implementarea lor, dar din cauza pandemiei sau a lipsei de fonduri ele nu au mai putut fi făcute.

,,Sunt unele amendamente propuse pe care le putem discuta, dar sunt și unele pe care nu le putem considera neapărat amendamente, având în vedere că sunt proiecte de câțiva ani. Nu putem să venim cu o idee nouă, când ea este deja în implementare. Clinica de Cardiologie e începută de ceva timp. Nu am avut sprijin de la Guvern. E bine că reușim să dăm drumul și la chirurgia cardiovasculară. De asemenea, în 2020 decembrie am scos la licitație reparația capitală a stației de sterilizare de la Spitalul Nr. 1. Ca peste tot în administrație, a fost o problemă din cauza pandemiei, ne-a trezit cu prețuri foarte mari la materialele de construcții. Nu s-a prezentat nicio ofertă serioasă la licitație. Am suplimentat bani”, a spus Vasile.

În ceea ce privește sprijinirea copiilor care stau singuri acasă, președintele CJ a explicat că, dacă proiectul nu este unul european, mai greu poate fi finanțat din fonduri proprii.

,,Pe partea de vehicule electrice, din păcate, Comisia Europeană ne-a trimis înapoi tot planul. Acum este la Comisia Europeană spre realizare. Avem chiar doi primari care și-au cuprins în strategiile lor, Perișor și Mischii, să facă și stații de încărcare. E un concept nou, ne adaptăm. La fel și copiii singuri acasă, dacă nu e un proiect european care să-l susțină, mai greu începe din fondurile noastre. Și așa, tot ce înseamnă Protecția Copilului este subdimensionată financiar. Iar cu manualul de istorie putem face parteneriat direct, poate cu o asociația a profesorului de istorie sau cu inspectoratul și partea de muzeu”, mai spune președintele CJ Dolj.

De asemenea, a fost aprobată și darea în folosință gratuită a unui imobil, cu suprafața de 2.641 metri pătrați din Craiova, Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj, pentru a putea desfășura conferințe, activități de formare socio-profesională, workshop-uri și activități de informare.

Marina Andrei