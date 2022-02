Olguţa Vasilescu, nemulţumită de personalul medical din spitalele primăriei

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat în urmă cu puţin timp că, din februarie, în cele trei spitale aflate în subordinea primăriei vor fi amplasate cutii pentru chestionarele făcute pentru a vedea feedback-ul pacienților internați.

„Pentru că am făcut foarte multe investiții în spitale și pentru că am asigurat salarii mai mult decât decente personalului medical, cred că a venit momentul să solicităm și personalului medical să-și facă datoria la cel mai înalt standard. În această perioadă am avut multe cunoștințe internate în spitale. Din păcate, nu de la toți am auzit cuvinte bune despre modul în care au fost tratați de personalul medical. Este motivul pentru care am decis ca începând din luna februarie să testăm satisfacția pacienților care sunt internați în spitalele noastre“, a declarat Olguţa Vasilescu.

Cutia cu sesizări a pacienţilor

Primarul a explicat cum pot pacienţii să-şi spună părerea despre modul în care au fost trataţi

„Este vorba de această cutie, destinată pentru niște chestionare pe care le vor primi pacienții la internare. Le vor avea la dispoziție pe toată perioada internării, după care, la final, când se externează, le vor pune în cutie. La cutie are acces doar reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație al spitalului. După ce vom vedea feedback-ul pacienților vom ști și noi ce vom avea de îmbunătățit”, a precizat Olguța Vasilescu.

Ce conţine formularul

Chestionarul de feedback al pacientului cuprinde opt întrebări. Întrebările din chestionar se referă la implicarea și conduita asistentelor medicale și a medicilor, dacă pacienților le-a fost solicitat să cumpere medicamente sau alte obiecte sanitare din afara spitalului, cum li s-au părut condițiile de cazare și ambientul spitalului, cum a fost curățenia în salon și în spațiile aferente, calitatea hranei și când au primit chestionarul de feedback.

Marina Andrei