Închirierea de toalete ecologice de la Primăria Motru, în vizorul IPJ Gorj

Închrierea de toalete ecologice de la Primăria Motru a intrat în vizorul Inspectoratului de Poliție al Județului(IPJ) Gorj. Potrivit reprezentanților IPJ Gorj, se fac verificări cu privire la contractul de închiriere a 10 toalete ecologice pentru care a fost cheltuită suma de 100.000 de lei fără TVA. Contractul a fost obținut de către firma Top Ecologic din Drobeta Turnu-Severin și se derulează pe o perioadă de 12 luni.

Toaletele ecologice au fost aduse în vara anului trecut și montate în cinci puncte de pe raza municipiului Motru. Astfel, Primăria Municipiului Motru a pus la dispoziția cetățenilor, în cinci zone aglomerate, zece toalete ecologice(câte două pe zonă) pentru a rezolva o problema solicitată de cetățeni de ani de zile. Motru nu deținea nicio toaletă publică, iar acest lucru era o necesitate, dar și o obligativitate pentru autoritatea locală. Aceste toalete se găsesc amplasate în zonele: Capela din zona Catedralei Ortodoxe, în Parcul Central, în Parcul Minerului, în zona Spitalului Municipal, dar și în zona de Mijloc a orașului.

Contestate de șeful Direcției Publice

Dan Matei, directorul Drecției Publice, din cadrul Prmăriei Motru, contestă închirierea toaletelor ecologice și spune că acestea nu sunt întreținute în mod corespunzător. De asemenea, toaletele ecologice ar fi putut fi cumpărate la un preț mult mai mic și ar fi rămas în proprietatea municipalității.

„Valoarea contractului sfidează orice regulă de bun simț și, numai un om aflat sub protecția autorităților, putea să facă așa ceva. Contra sumei de aproape un miliard și trei sute de milioane de lei vechi firma câștigătoare trebuie să aducă în Motru, doar pentru un an, cu titlu de închiriere, un număr de 10 toalete publice. La o simplă căutare pe internet, o astfel de toaletă costă 2.350 lei, adică 23,5 milioane de lei vechi. În concluzie, 10 toalete ar fi costat 23.500 lei, adică de aproape 6 ori mai ieftin și ar fi rămas orașului pentru totdeauna, nu doar un an.

Într-o emisiune televizată, Morega a declarat că a închiriat toaletele ca să verifice, să testeze nevoile cetățenilor, apoi, dacă e cazul, le va cumpăra. Această afirmație sfidează inteligența unui copil de grădiniță. Cum poți să spui că faci un test în valoare de aproape 130.000 lei, pentru un an, cu toaletele ecologice, când aveai posibilitatea să le cumperi de aproape șase ori mai ieftin și să le ai foarte mulți ani?

Era obligatoriu să aibă autorizație de construire pentru amplasarea acestor toalete. Lipsa acestei autorizații a condus la amplasarea haotică a toaletelor… Vântul a răsturnat câteva din toalete și refuz să-mi imaginez ce ar fi fost dacă era cineva în ele, dacă materialele cu fecale din rezervorul lor ar fi curs peste persoanele din interior. Oricum, ele reprezintă focare de infecție, fiind vidanjate cel mult odată pe lună, iar cei care le utilizează nu au nici o posibilitate de igienă: apă, săpun, hârtie igienică, chiar dacă prețul de închiriere este astronomic.”, potrivit unei postări a lui Dan Matei, directorul Drecției Publice din Primăria Motru.

Primarul spune că totul e în regulă

Primarul din Motru, Cosmin Morega, respinge acuzațiile aduse și spune că este un contract care e în folosul cetățenilor.

„Toaletele au fost amplasate în așa fel încât să acopere o cât mai mare zona a municipiului. Cetățenii erau nevoiți să îi lase pe cei mici să își facă necesitățile in parcuri ori folosind, adulții, toalete cârciumilor sau barurilor din zonă. Toaletele sunt, noi, moderne, antivandalizabile, vidanjabile. De altfel, de două ori pe săptămână, acestea sunt spălate, vidanjate și dezinfectate. Sperăm că cetățenii să le folosească într-un mod corespunzător.

Poliția Locală le are sub observație și aceste zone unde sunt amplasate toaletele, autoritățile căutând să le pună în zone iluminate care să permită accesul mașinii pentru vidanjare.

Anul trecut am avut 300 de decese la cimitir și au fost foarte bune acolo două toalete. Cei care fi depistați că încearcă vandalizarea intenționată a acestor bunuri vor fi sancționați și puși să plătească bunurile distruse. Cum au găsit ei prețul de 2.300 de lei, când una e 2.500 de euro, adică 25.000 de euro 10, fără întreținere? Nu sunt doar niște cutii din plastic, ci sunt antivandalizare. Poliția locală le vede periodic”, a precizat primarul din Motru, Cosmin Morega.

Poliția verifcă acum dacă municipalitatea a fost păgubită în urma închirierii toaletelor ecologice.