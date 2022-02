Președintele Turciei a fost testat pozitiv la COVID

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat că a fost testat pozitiv la COVID-19, ca și soția sa, informează Hotnews.

„După ce am avut simptome ușoare, eu și soția mea am fost testați pozitiv pentru COVID-19. Din fericire, avem o infecție ușoară, despre care am aflat că se datorează variantei Omicron”, a scris el pe Twitter.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învinge boala. Vom continua să lucrăm de acasă. Ne dorim să vă rugaţi pentru noi”, a adăugat preşedintele turc, care este vaccinat anti-COVID-19 şi va împlini luna aceasta vârsta de 68 de ani.

El a efectuat joi şi vineri o vizită în Ucraina pentru a încerca o mediere în conflictul acesteia cu Rusia, iar sâmbătă dimineaţă, după ce i s-a confirmat că are COVID-19, a participat prin videoconferinţă la deschiderea unui proiect rutier în oraşul Zonguldak, situat pe ţărmul Mării Negre.

Potrivit unui consilier al său, preşedintele turc va rămâne în apartamentul său din Istanbul timp de o săptămână, după care va efectua încă un test de COVID-19.