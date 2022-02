Grupul american de presă News Corp, vizat de un atac cibernetic chinez

Grupul american de presă News Corp, care publică The Wall Street Journal şi cotidienele britanice The Times şi The Sun, anunţă vineri că a fost vizat, în ianuarie, de un atac cibernetic care pare să fie comis de către spioni chinezi, relatează AFP.

News Corp precizează, într-un document depus la ”jandarmul” bursei americane, că platforma unuia dintre furnizorii săi terţi, care le oferă mai multor publicaţii de presă şi departamente soluţii tehnice, a fost vizat în atac.

”Întreprinderea efectuează o anchetă pentru a afla circumstanţele acestei operaţiuni şi pentru a stabili natura, amploarea, durata şi impactul”, anunţă grupul înfinţat de către miliardarul Rupert Murdoch, un magnat de presă.

News Corp precizează că datele sale financiare şi ale clienţilor săi nu par să fie afectate şi că atacul a fost controlat.

China, principalul suspect

Societatea în domeniul securităţii cibernetice Mandiant, care a confirmat că a fost desemnată de News Corp să facă lumină cu privire la acest incident, a desemnat în mod clar ca principal suspect China.

”Mandiant estimează că actorii din spatele acestei operaţiuni au o legătură cu China şi crede că ei sunt probabil implicaţi în activităţi de spionaj vizând să obţină informaţii în favoarea intereselor chineze”, declară vicepreşedintele Mandiant David Wong.

China, acuzată de numeroase atacuri cibernetice

Washingtonul suspectează de ani de zile China de comiterea unor atacuri cibernetice vizând întreprinderi, organizaţii sau agenţii guvernamentale americane, acuzaţii pe care Beijingul le respinge vehement.

Directorul poliţiei federale americane (FBI) Christopher Wray, anunţa luni că Biroul lucrează la peste 2.000 de anchete în care ”guvernul chinez încearcă să ne fure informaţii sau tehnologii” şi că, în medie, s-au deschis două dosare de contraspionaj pe zi implicând China.

Statele Unite au acuzat China de o piratare masivă a serviciilor de mesagerie Exchange ale Microsoft, în martie 2021.

Beijingul a respins, atunci, acuzaţii ”fără fundament”.