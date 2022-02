Rafila: Este posibil ca la finalul lunii martie să revenim la normalitate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat, marţi seară, că este posibil ca la finalul lunii martie să revenim la normalitate. ”Normal înseamnă că probabil nu va mai fi nevoie de starea de alertă”, a afirmat ministrul, scrie News.ro.

”Eu cred că vom reveni la normal până la sfârşitul lunii martie. Normal înseamnă că probabil nu va mai fi nevoie de starea de alertă. Eu cred că prelungirea stării de alertă va fi limitată de această dată şi nu va mai trebui să luăm acele măsuri care să ne afecteze viaţa economică şi socială şi trebuie să ne pregătim pentru acest lucru”, a declarat, marţi seară, la TVR , Alexandru Rafila.

”Sunt ipoteze de lucru. Nu sunt angajamente“

”Sunt ipoteze de lucru. Nu sunt angajamente. Vreau să fac acest disclaimer, că nu se poate nimeni angaja, modul în care evoluează un agent patogen câteodată este imprevizibil şi biologia este o ştiinţă care întotdeauna este surprinzătoare. Asta nu înseamnă că noi nu ne gândim foarte serios la situaţia în care, începând cu această primăvară, putem să revenim la normal din punct de vedere economic şi să avem o discuţie foarte serioasă încât fiecare să ştie ce are de făcut”, a adăugat ministrul Sănătăţii.

Este posibil să mai fie nevoie de unele măsuri

Acesta a precizat că este posibil să mai fie nevoie de unele măsuri, cum ar fi utilizarea măştii în spaţii închise sau păstrarea distanţei un anumit timp.

”Cred că toată lumea poate să se gândească că vor face acest lucru un timp limitat, după care ne întoarcem la normal. Dar faptul că discutăm în acest moment de o situaţie care nu va mai necesita prelungirea stării de alertă, nu ştiu, peste 2 luni de zile, cred că este un element şi psihologic care va determina lumea să se comporte responsabil, pe de o parte, şi să dea încredere oamenilor că pot reveni la normalitate. Revenirea la normalitate trebuie să fie un deziderat al tuturor şi trebuie să lucrăm pentru asta”, a mai afirmat ministrul.

Întrebat dacă virusul va reapărea la toamnă, ministrul a precizat: ”Orice este posibil, părerea mea. Dacă vor apărea tulpini cu o patogenitate mai mare, e posibil. Aceste tulpini vor fi mult mai puţin transmisibile, adică transmisibilitate mare, patogenitate mică”.

Ministrul a vorbit şi despre posibilitatea vaccinării periodice: ”Vor fi pericole pentru anumite categorii de persoane la risc trebuie să se vaccineze, să sperăm că şi producătorii îşi vor adapta vaccinul variantelor circulante şi nu vom asista în continuare la utilizarea aceluiaşi vaccin”.

Potrivit OMS, numărul cazurilor este încă în creştere

Rafila a precizat că, potrivit OMS, numărul cazurilor este încă în creştere, dar se observă o creştere mai lentă la nivel european, ceea ce înseamnă că ne apropiem de un platou.

Alexandru Rafila a declarat la TVR 1, marţi seară, că sistemul de sănătate din România este pregătit pentru vârful valului cinci al pandemiei de COVID-19.

”Încă nu suntem în vârf, ne apropiem de vârf“

”Încă nu suntem în vârf, ne apropiem de vârf, avem în faţă circa 10 zile dificile. Suntem pregătiţi, zic eu, şi din punct de vedere al sistemului de sănătate, sigur, nu nelimitat, adică nu putem să ne asumăm o pregătire. Am auzit tot felul de declaraţii demagogice în trecut, suntem pregătiţi să facem faţă la orice.

Nu este aşa sistemul de sănătate în general, orice sistem are nişte limite, cel românesc, poate cu atât mai mult, pentru că el nu este uniform distribuit în toată ţara este sunt situaţii diferite de la judeţ la judeţ, dar atât cât am putut să ne pregătim, ne-am pregătit şi cu resurse terapeutice şi cu alocarea unui procent de 20 % din paturile de spital şi lucru care cred că este tot foarte, foarte important este că acordăm o foarte mare atenţie tuturor pacienţilor. Nu mai facem acea greşeală, o consider majoră, în care, practic, oamenii cu alte patologii au avut interzis serviciilor medicale”, a declarat Alexandru Rafila.