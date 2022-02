Oportunități de finanțare în educație oferite prin PNRR

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă și rectori ai mai multor universități din Consorțiul Universitaria au discutat, astăzi, despre oportunitățile de finanțare oferite prin Planul Național de Redresare și Reziliență și alte surse europene destinate susținerii învățământului tehnic superior și creării de hub-uri digitale.

”Educația are nevoie de susținere și finanțare adecvate, de soluții care să fie cu un pas înaintea nevoilor societății. Accentul asupra corelării educației cu piața forței de muncă, îmbunătățirea calităţii procesului de învățământ și a formării profesionale, promovarea competențelor digitale sunt elemente în măsură să contribuie la creșterea competitivității angajaților și a performanței economice. Am încredere că prin dialogul nostru constant vom reuși să îndreptăm lucrurile în direcția corectă: dumneavoastră aveți buna cunoaștere a domeniului, Guvernul are determinarea, iar împreună putem găsi cele mai potrivite soluții”, a afirmat premierul Nicolae-Ionel Ciucă.

Consultările au avut în vedere extinderea sferei de aplicare a reformei din PNRR – crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, cu un buget de 338 milioane de euro, astfel încât de aceste fonduri să beneficieze atât universități, cât și licee cu profil tehnic.

Să fie dezvoltate zece consorții regionale

Concret, obiectivul este ca din bugetul de 338 de milioane euro să fie dezvoltate zece consorții regionale, să fie dezvoltate și dotate zece campusuri profesionale integrate și să se realizeze investiții în zece campusuri profesionale integrate mixte (licee și universități tehnice).

Ministerul Educației, în consultare cu reprezentanți ai Consorțiului Universitaria, va elabora un ghid care să definească în detaliu modalitatea de implementare a acestei reforme, astfel încât să fie implicate unități de învățământ profesional și tehnic inclusiv dual, universități tehnologice, agenți economici și unități administrativ-teritoriale, alți parteneri naționali/europeni (clustere de învățământ dual).

Campusurile profesionale integrate vor reprezenta infrastructura școlară și universitară (cămine, cantine, baze sportive, spații de recreere și lectură care vor deservi liceele și universitățile tehnice) și vor fi situate în cadrul consorțiilor de învățământ dual.

Beneficiari ai acestor proiecte vor fi elevi din învățământul dual, studenți de la universitățile tehnice, operatori economici, autorități publice locale.

Suport pentru cercetare

O altă temă a discuției s-a referit la extinderea componentei din PNRR – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare și la marile universități, astfel încât pentru bugetul de 500 de milioane de euro al acestei componente să poată aplica marile universități cu profil informatică și cibernetică, nu doar cele tehnice.

În prezent, în grupul țintă sunt incluse Universitatea Politehnică București, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Iași, care pot aplica pentru dezvoltarea a patru centre Digital Innovation Hub’s în tehnologii avansate de componente și sisteme microelectronice.

Soluțiile identificate în cadrul discuțiilor de astăzi vor permite și altor mari universități comprehensive, care au programe de profil (informatica, cibernetica, TIC, s.a.) să dezvolte hub-uri digitale cu sprijin financiar din această componentă a PNRR.

Participanți

Din partea Guvernului, la întâlnire au participat, alături de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Marcel Boloș, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mircea Abrudean, consilierul de stat pentru domeniile educației și cercetării, Sorin Costreie, reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Din partea mediului academic au participat rectorii universităților din Consorțiul Universitaria, respectiv rectorul Academiei de Studii Economice din București, Nicolae Istudor – președinte în exercițiu al Consorțiului Universitaria, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tudorel Toader, rectorul Universității din București, Marian Preda, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, rectorul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca – Daniel David.

Consorțiul Universitaria este format din universități care reunesc la nivel național peste o treime din cadrele didactice, 42% dintre studenți și peste 50% din cercetarea românească.