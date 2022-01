Ministrul Educației: Urmează două săptămâni grele pentru toți

Urmează două săptămâni grele pentru toți, susține ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, precizând că, de săptămâna viitoare, toate școlile și grădinițele din județul Cluj vor trece la învățământ online, întrucât cel mai probabil procentul paturilor de spital destinate pacienților Covid va depăși 75%, noul criteriu pentru suspendarea activității față în față, informează Hotnews.

„Există un singur județ care, dacă se păstreză trendul ascendent, şi din păcate urmează două săptămâni grele, pentru noi toţi, din perspectiva infectării. Trendul ascendent este previzibil, situaţie în care, dată fiind raportarea la ziua de joi, joi probabil că vom avea, în judeţul Cluj, toate unităţile de învăţământ, şcoli şi grădiniţe, trecute în online, începând de săptămâna următoare”, a spus ministrul, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Parlament.

„La nivel naţional, rata de ocupare a paturilor de spital cu pacienţi COVID este încă sub 40%”, a precizat ministrul Sorin Cîmpeanu.

El a amintit că, potrivi raportărilor de vineri, sunt 108 școli care funcționează online în aceasta săptămână, față de 46 în săptămâna precedentă. „Dar 108 școli din 17.600 de școli înseamnă un procent foarte mic”, a adăugat el.

„În fiecare săptămână avem un progres de 4.000 elevi vaccinați. Este un progres lent, dar este un progres”, a mai spus el.

Cîmpeanu: Nu am susţinut niciodată trecerea tuturor şcolilor în online

Duminică seară, ministrul Educației a afirmat, la Digi24, că nu a susținut niciodată trecerea tuturor școlilor online.

„Nu am susţinut niciodată trecerea tuturor şcolilor în online. Mai mult decât atât, văd acum că sunt nostalgici după regulile primul semestru. În primul semestru tot aceeaşi critici spuneau că nu are nicio legătură rata de infectare din localitate cu funcţionarea şcolii, spuneau că nu are nicio legătură rata de vaccinare a personalului din învăţământ cu funcţionarea şcolii. Acum înţeleg că nu e bine nici cu legătura cu paturile destinate pacienţilor COVID.

E bine să îi lăsam pe cei în măsură să se pronunţe să o facă şi şcoala să meargă mai departe. Noi încercăm să ne asigurăm prin teste, prin măşti, prin toate regulile sanitare care trebuie respectate, că diminuăm cât mai puţin acest risc, care nu va putea fi eliminat”, a declarat el, în contextul numărului tot mai mare a cazurilor de infectare în rândul elevilor.

El a arătat că Franţa de două săptămâni nu mai suspendă cursurile la confirmarea a trei cazuri într-o şcoală, ci elevii bolnavi sunt izolaţi.

„Aş vrea să vă reamintesc un singur lucru. Uitaţi-vă la state precum Franţa, care a funcţionat luni de zile cu regula la trei cazuri apărute într-o clasă se suspendă prezenţa fizică în acea clasă. De două săptămâni a renunţat la această regulă. E vorba de o ţară care are 400.000 de infectări zilnic. În Franţa, dacă apar cinci, şase, şapte, opt, zece cazuri de copii infectaţi, acei copii infectaţi rămân izolaţi şi şcoala merge mai departe”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Numărul elevilor infectați s-a dublat într-o săptămână

Peste 26.000 de elevi și preșcolari și 7.300 de angajați în învătământ erau confirmați pozitiv cu Covid-19 vineri, 28 ianuarie, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

„Vineri, 28 ianuarie 2022, la nivel național funcționează în sistem online:

108 unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri (0,61% din numărul total)

unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri (0,61% din numărul total) 3.576 de clase/grupe (2,6% din numărul total)

La momentul raportării situația epidemiologică se prezintă astfel:

26.974 de elevi/preșcolari (0,93% din numărul total) sunt pozitivi covid-19

(0,93% din numărul total) sunt pozitivi covid-19 7.307 persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar (2,7% din numărul total) sunt pozitiv COVID-19.

Reamintim că regulile pentru funcționarea școlilor au fost schimbate de autorități la jumătatea lunii ianuarie, nemaifiind luată drept criteriu rata de vaccinare a personalului școlii și nici rata de infectare în localitate. Astfel, școlile trec în online în județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 depășește 75%.

Noul ordin comun: Când se închid școlile și când se reiau cursurile în format fizic

La apariția a trei cazuri de COVID-19, într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/ grupe, cursurile se vor desfășura online pentru următoarele 10 zile, începând cu ziua următoare celei în care a fost confirmat al treilea caz.

La data suspendării cursurilor în 50% dintre clasele sau grupele unei unități de învățământ, aceasta va suspenda prezența fizică la nivelul întregii unități, pentru 10 zile.

Măsură suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezența fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezența fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasa.

Preșcolarii sau elevii care au interacționat în mod frecvent cu un caz confirmat vor fi carantinati, astfel:

10 zile cei nevaccinați sau care n-au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, respectiv

5 zile cei vaccinați sau care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile.

Aceștia vor continua cursurile în sistem online.

La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunță conducerea unității de învățământ /instituției conexe care va infonna DSP/DSPMB. În urma anchetei epidemiologice DSP/DSPMB va stabili care sunt contactii direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.