Noi stenograme despre avocata Cămătarilor, Laura Vicol. L-a apărat pe Fluturică, un interlop care a pus o victimă să garanteze cu ochiul sau rinichiul că-și plătește datoria

Numele deputatei PSD Laura Vicol – șefa Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, comisie care va trebui să repare legile Justiției modificate pe vremea lui Liviu Dragnea – apare în dosarele fraților Ion și Vasile Balint, zis Nuțu și Sile Cămătaru. Ea a fost avocata mai multor interlopi printre care Sile Cămătaru și Silviu Dudiță zis Fluturică, brațul armat al Cămătarilor, scrie G4Media.

Laura Vicol nu a răspuns solicitării G4Media.ro de a comenta în ce măsură activitatea sa de avocat al interlopilor este compatibilă cu funcția de președintă a Comisiei Juridice, unde vor ajunge spre dezbaterele modificările la Codul Penal și legile justiției. Într-o declarație pentru G4media.ro dată în urmă cu câteva zile, deputata PSD a explicat că ”în momentul în care am intrat în barou, nu am primit o listă cu persoane pe care le pot sau nu apăra. Ca avocat am obligația să apăr orice client”. Pe 25 noiembrie 2021, Vicol a fost votată șefa Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Prințu suna de pe telefonul avocatei Vicol ca să evite interceptările

Potriviti unei interceptări dintr-un dosar al fraților Cămătaru, trimis pe masa judecătorilor în 2007, interlopul Ionel Pandeluș, zis Prințu, îl suna pe Nuțu Cămătaru de pe telefonul avocatei Laura Vicol.

Surse judiciare au explicat G4media.ro că era o practică a interlopilor să sune de pe telefoanele avocaților în încercarea de a nu fi interceptați.

În cazul de mai jos, Prințu nu ar fi luat în calcul faptul că, deși telefonul avocatei – de pe care a sunat – nu era interceptat, în schimb, era monitorizat telefonul lui Nuțu Cămătaru.

”La data de 26.05.2003, ora 14.20, BALINT ION zis „NUŢU CĂMĂTARU” aflat la numărul 0722.XXX.XXX a fost apelat de „PRINŢU” de la postul telefonic 0723.XXX.XXX (n.n. număr de telefon aparţinând avocat LAURA VICOL), cu care discută următoarele:

BALINT ION: – Da.

PRINŢU: – Auzi?

BALINT ION: – Da.

PRINŢU: – Mi s-a întrerupt telefonul. Zii!

BALINT ION – Da. Deci ce ţi-am spus! Îi trimit acuma pe toţi oamenii dacă este. Îi trimit. Îşi retrage toate alea de acolo. N-au nici o pretenţie. N-au fost ăia. Deci cam asta pot să fac. Restu’ a…

PRINŢU: – Deci cum ar veni….Deci….Şi avocatul ce mai trebuie să facă?

BALINT ION: – Păi trebuie să fie, bă, acolo. Să înveţe cum să dea declaraţii. Să nu fie nasol nici pentru unii, nici pentru alţii.

PRINŢU:- Bine. Hai că-i sun eu pe ei acuma. Şi dacă vrea, bine. Dacă nu….

BALINT ION :- Dacă vrea, sună-mă. Dacă nu, asta e, mânca-ţi-aş nasul tău. Hai.

PRINŢU:- Bine.

BALINT ION: – Că l-a trimis ieri pe ăla : <Domn’e, dau 12.000. Dau alea, dau alea. Dacă vrei tu.> Cu o mangleală d-aia proastă.< Dacă vrei tu, nu se dă nimica. > Păi, zic, să mai dau şi de la mine ceva.

PRINŢU: – Da. Bine. Hai că te sun înapoi.

BALINT ION: – Bine.

PRINŢU: – Hai.

BALINT ION: – Pa.”, se arată într-un rechizitoriu al procurorilor DIICOT din 2007.

