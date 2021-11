Valeriu Gheorghiță: Nu putem să luăm decizia de a ne vaccina pe baza valorii anticorpilor

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că decizia de a ne vaccina sau de a face doza booster nu se ia pe baza valorii anticorpilor, pentru că nu s-a definit un prag de la care o persoană este protejată și, în plus, testele nu măsoară doar anticorpii care asigură blocarea virusului.

„Am putea să ținem cont de nivelul de anticorpi doar în condițiile în care am ști care e nivelul-prag de la care persoana respectivă este protejată. În momentul ăsta nu s-a definit o valoare-prag a anticorpilor de la care să știm că persoana respectivă este protejată. Ca atare, nu putem să luăm o decizie de a ne vaccina sau de a face doza booster pe baza valorii anticorpilor. Faptul că este o valoare mai crescută sau o valoare mai scăzută este o apreciere foarte subiectivă. Or, din acest punct de vedere nu se pot realmente face astfel de recomandări bazat pe nivelul anticorpilor, sub nicio formă. Nu sunt în momentul de față date științifice care să coreleze un nivel prea crescut al anticorpilor cu posibilitatea de apariție a unor boli”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Acesta a precizat că, prin testarea nivelului de anticorpi, se măsoară totalul anticorpilor care se leagă de proteina spike, și nu doar anticorpii neutralizanți.

Prin urmare, doar o parte din anticorpii măsurați prin test asigură blocarea intrării virusului în celule.

Întrebat cât durează protecția după doza a treia, Valeriu Gheorghiță a spus că, de obicei, doza de booster asigură o revigorare a răspunsului imun și protecția de lungă durată, însă răspunsul imun în cazul coronavirusurilor este diferit.

„Rămâne să se stabilească durata”, a spus Gheorghiță.

Șeful CNCAV a mai precizat că în SUA se discută să se redefinească schema completă de vaccinare, astfel încât să includă două doze plus booster, ca la heptatita B.