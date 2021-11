RePatriot umăr la umăr cu Alianța – un pas strategic pentru România

Summitul Alianța, organizat de RePatriot la Washington, a reunit timp de câteva zile români și americani, ambasadori, oameni de afaceri pentru dezvoltarea mai puternică a relațiilor dintre Statele Unite și România.

Evenimentul a debutat public printr-o recepție și o Gală extraordinară plină de emoția revederii între românii și americanii implicați în construirea unei țesături de încredere între România și America. Alături de foștii ambasadori americani din România și de Ambasadorul României în Statele Unite au participat oameni de afaceri importanți de pe ambele maluri ale Atlanticului preocupați de extinderea cooperării pe mai multe planuri: economic, cultural, politic și militar.

Marius Bostan – om de afaceri, coordonator RePatriot – Romanian Business Leaders:

„Suntem alături de Alianța cu toate forțele noastre, a fost o mare bucurie să fim din nou împreună cu prietenii americani ai României și cu românii din diaspora americană. A venit timpul să intensificăm mai puternic activitatea noastră pentru a asigura ancora transatlantică a României și a crește afacerile noastre în beneficiul celor două țări.”

Au avut intervenții: Adrian Zuckerman, James Rosapepe, Adrian Muraru, Mark Gitenstein, Hans Klemm, Dana Bucin, Ionuț Rusu, Chang Oh Turkmani, Mihai Lehene, Mike Turner, Ghiță Mureșan și au fost primite mesaje de la Măriuca și Florin Talpeș și de la Sabrina Ionescu.

Locul ales, The Mayflower este plin de încărcătura istorică a unor discuții politice și strategice relevante care au influențat de multe ori cursul politicii americane, cunoscut drept “Hotelul președinților” și ca „a doua cea mai bună adresă” a orașului, Casa Albă fiind prima.

Washington: Summit important pentru campania de ridicare a vizelor pentru SUA

A doua zi a debutat cu panelul Visa Waiver moderat de Dana Bucin – avocat, ambasador RePatriot și Consul Onorific al României în Connecticut. Will Brown, Cristian Gaginski, Robert Paschall, Radu Florescu, Sebastian Cochinescu au împărtășit opiniile lor și au făcut o incursiune despre pașii următori care ar trebui făcuți împreună pentru a obține ceea ce așteptăm cu toții de mult timp.

„Este important să implicăm toate forțele să obținem ridicarea vizelor și cred că această campanie trebuie să ne găsească pe fiecare dintre noi acționând, românii din Diaspora, românii de Acasă alături de prietenii americani. Repatriot și Alianța sunt părți ale soluției și pot ajuta decisiv campania. Există un moment prielnic pentru includerea României și datorită consolidării diasporei din SUA în cadrul noii organizații FORA (Federația Organizațiilor Româno-Americane”, a spus Dana Bucin.

Panelul „Securitatea Cibernetică – o provocare globală” a fost moderat de Virgil Gligor de la Carnegie Mellon și a avut invitați pe Nick Andersen de la US Department of Energy, pe Robert Novy de la Oracle (retired US Secret Service) și pe Danielle Kriz de la Palo Alto Networks. Discuțiile despre problemele din domeniu au oferit o dimensiune potențială extinsă pentru cooperarea româno-americană în domeniu.

România post-pandemie se dezvoltă economic cu ajutorul Statelor Unite

Economia României post pandemie a fost subiectul panelului 3 moderat Chang Oh Turkmani – Director al The Mega Company a oferit ocazia Repatriot prin Marius Bostan de a pleda pentru oportunitățile din România. Discuția interactivă a implicat pe Ionuț Rusu, Viceprimarul Constanței alături de Marius Dan de la Franklin Templeton, Sorin Preda de la Global Vision și Radu Pițurlea de la Concelex. Au fost aduse argumente suplimentare pentru românii americani care doresc să investească și să revină în patria mamă.

“Datorită Americii am recuperat de două ori Ardealul și am scăpat de comunismul sovietic. Aici peste un milion de români și-au găsit o nouă patrie și noi de dorim ca ei să țină cât mai aproape de patria mamă. Să nu uite sacrificiile, cimitirele și bisericile strămoșilor, frumoasele plaiurile natale, doinele și poeziile noastre și să facă tot ce le stă în putință să țină România aproape de marele nostru aliat. România are nevoie de Statele Unite și Statele Unite are nevoie de România și de români pentru provocările ce vor apărea” – a spus Marius Bostan, fondator Repatriot.

Discuțiile și acțiunile directe pentru cauza românească au continuat informal în următoarele zile abordându-se proiecte esențiale de atragere de parteneri în domeniile energie, sănătate, tehnologie, turism, cultură și securitate.

Despre Alianța

Cu sediul la Washington, DC, Alianța este organizația națională a americanilor, companiilor americane și a altor instituții care lucrează pentru consolidarea legăturilor culturale, economice și de securitate dintre Statele Unite și România. Foștii ambasadori americani din România lucrează alături de această organizație: https://www.alianta.org/who-we-are/ambassadors-council/

Despre Repatriot



RePatriot este o platformă de inspirație și informație care își propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară. Construiește instrumente de sprijin, oferă consiliere, mentorat, educație de afaceri, coalizează forţe instituţionale importante alături de personalităţi şi societatea civilă. Mai multe pe www.repatriot.ro.