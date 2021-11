Marcel Ciolacu: Mâine îmi voi depune candidatura pentru şefia Camerei Deputaţilor

Marcel Ciolacu a anunţat că marţi îşi va depune candidatura pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi că a înţeles că Florin Cîţu îşi va depune candidatura la şefia Senatului, informează News.ro.

„Mâine (marţi – n.r.) îmi voi depune candidatura pentru şefia Camerei Deputaţilor, pentru că se conturează o majoritate. Am înţeles că şi dl Florin Cîţu va depune pentru şefia Senatului. Procedura democratică oriunde în lume, când ţi-ai perdut majoritatea care te susţine, îţi dai demisia”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută luni seară la sediul PSD.

Întrebat de ce nu a dorit să fie vicepremier din partea PSD, Ciolacu a răspuns: „Este decizie politică pe care am luat-o împreună cu colegii mei. Am avut discuţii despre guvern. După ce m-am sfătuit cu colegii mei, am luat această decizie”.