Cum pregăteşti maşina pentru iarnă

În această perioadă, şoferii ar trebui să îşi pregătească intens maşinile pentru iarnă. Iată cele mai importante sfaturi de care trebuie să ţii cont pentru a nu avea surprize neplăcute cu autoturismul, la prima ninsoare.

Registrul Auto Român Dolj spune că maşina trebuie să fie echipată cu anvelope care prezintă marcajul format din literele M şi S (însemnând mud and snow, adică noroi și zăpadă), sub forma M+S, M.S. sau M&S, indiferent de denumirea comercială a acestor pneuri. Legislația din România nu prevede o dată limită de la care se impune ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă. Însă, acest tip de cauciuc este obligatoriu atunci când se pătrunde cu mașina pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de perioada din an.

În cazul în care mașina nu este dotată cu anvelope de iarnă corespunzătoare când se circulă pe astfel de drumuri, amenda este de la 1.305 lei la 2.900 de lei. Ca măsură tehnico-administrativă, polițistul reține certificatul de înmatriculare și eliberează o dovadă fără drept de circulație. Acest lucru înseamnă că șoferul contravenient va trebui să lase mașina acolo.

Sfaturile inginerului

Gazeta de Sud a cerut sfaturile unui specialist care lucrează pentru un service autorizat din Craiova. Acesta a trecut în revistă, detaliat, toate aspectele pe care şoferii trebuie să le ia în calcul atunci când vine iarna.

Inginerul Marius Dincovici spune că un aspect foarte important este să te asiguri de buna funcţionare a motorului. „În acest sens, este nevoie de verificarea calităţii lichidului antigel. Temperatura de îngheţ a acestuia trebuie să fie de cel puţin -20 grade Celsius, pentru contiţiile climatice ale ţării noastre. De asemenea, trebuie verificată capacitatea acumulatorului şi a sistemului de încărcare a alternatorului.Aceasta trebuie să fie de cel puţin 80% din valoarea nominală a acumulatorului. Totodată, trebuie verificat sistemul de climatizare ( termostat, compresor AC, etc)“, a spus acesta.

Marius Dincovici mai recomandă folosirea lichidelor speciale pentru curăţarea parbrizului şi a lunetei, folosirea uleiurilor de motor cu indici de vâscozitate mai mici cu circa 10 unităţi (în cazul in care temperatura la care este exploatat autovehiculul este sub – 15 grade Celsius), verificarea calităţii lichidului de frânare – să nu conţină condens, eventual înlocuirea acestuia; verificarea lichidului hidraulic – în cazul în care există – pentru sistemul de direcţie.

Ce trebuie să faci pentru un confort optim

Pentru asigurarea unui confort optim în interiorul unui autoturism, inginerul recomandă să asigurăm, mai întâi, buna funcţionare a sistemului de climatizare. De asemenea, putem opta pentru un sistem suplimentar de încălzire a scaunelor şoferului şi pasagerului, sistem de încălzire a volanului, sistem de degivrare a lunetei si parbrizului şi oglinzilor retrovizoare. De asemenea, un alt sfat important este tratarea cu soluţii siliconice speciale a chederelor pentru etanşarea uşilor şi a geamurilor. Prin această metodă, se va evita lipirea prin îngheţ.



De asemenea, anvelopele maşinii trebuie să fie corespunzătoare cu profil de iarnă şi la dimensiunile prevăzute în talonul autovehicului. Cauciucurile trebuie să fie de acelaşi tip – marca, profil, dimensiune – cel puţin pe aceeaşi punte. În timpul pregătirii pentru iarnă a maşinii, trebuie controlat sistemul de frânare şi sistemul de iluminare şi semnalizare.

Cât costă pregătirea pentru maşină

Specialistul ne-a transmis şi o listă de preţuri pe care şoferii trebuie să le plătească pentru pregătirea maşinii pentru iarnă. De precizat că preţurile sunt aproximative şi nu inlcud piesele.