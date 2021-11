Campanie pentru a dărui un cadou copiilor din satele României

Jumătate dintre părinții vulnerabili din mediul rural și-ar dori să anuleze Crăciunul din acest an pentru că nu au bani pentru cadouri și brad, potrivit studiului “Crăciunul pentru copiii din satele României”, realizat în noiembrie de World Vision România.

Unul din şase părinţi nu are nici măcar 10 lei pentru cadoul de Crăciun, iar o treime dintre părinți au mai puțin de 50 de lei să cumpere un cadou.

O treime dintre familii nu şi-au permis un brad în 2020

O treime dintre familiile vulnerabile din mediul rural nu au avut brad la Crăciunul din 2020, în timp ce peste 50% dintre familii au avut un brad împodobit sărăcăcios. Doar 20% dintre familii au avut bradul pe care și l-au dorit anul trecut.

De asemenea, peste jumătate dintre părinți spun că perioada Crăciunului este una stresantă pentru ei, 74% dintre părinți fiind stresaţi din cauza lipsei banilor. De asemenea, 30% dintre părinți afirmă că sunt stresați pentru că le este rușine că nu pot asigura familiei cele necesare, 14% pentru că nu cu ce încălzi casa, 10% deoarece nu știu dacă vor avea bani pentru mâncare și tot 10% fiindcă nu au haine de iarnă.

În plus, în jur de70% dintre respondenți ar alege un cadou care să acopere o necesitate de bază (alimente, haine, încălțăminte), mai puţin de 30% ar alege un cadou care să-l bucure pe copil, chiar dacă nu este o necesitate de bază.

“Eu cred în timp, Moş Crăciun! Tu crezi în mine?” – campanie lansată de World Vision România pentru a dărui un cadou copiilor din satele României

În România rurală, copiii cred în Moș Crăciun la fel ca cei din orașe. Au speranță, sunt cuminți tot anul, își ajută familia în gospodărie și își împart hainele și ghetele cu frații, pe rând, pentru a merge la școală. Însă oricât de mult își doresc să-și vadă copiii fericiți în ziua de Crăciun, părinții nu au bani nici măcar de suficiente alimente sau de lemne pentru iarnă.

“Gabriel are 10 ani și este dintr-un sat din Dolj. Are un frate mai mare, de 12 ani, și o soră mai mică pe care o iubește la nebunie. Gabriel ne-a spus povestea lui și a cerut cadouri de la Moș Crăciun pentru Alin și Elena, sora mai mică. Ne-a spus că tot ce-și dorește Alin este să poată să meargă la liceu, lucru care în acest moment pare doar un vis, pentru că familia nu ar putea susține naveta. Pentru Elena, a cerut jucării. Este o fetiță plină de viață și speranță. Ca cei trei copii din Dolj sunt zeci de mii în România. Copii care speră an de an că Moș Crăciun va veni, copii care cred în magie și merită să o primească. “, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Pentru Gabriel, Elena, Alin și pentru alți 2000 de copii din programele World Vision România din satele uitate de lume, fundația și-a propus să cumpere, cu ajutorul donatorilor săi, un cadou de Crăciun care să aducă o bucurie de copil. Dacă vrei să fii Moș Crăciun pentru un copil de la sat poți dona aici https://bit.ly/3kTvBUk orice sumă dorești sau prin SMS la 8864 cu textul SPERANȚĂ (cost 4 euro).