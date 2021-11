Diana Șoșoacă, cercetată penal pentru că a blocat activitatea unui centru de vaccinare

Senatoarea Diana Șoșoacă este cercetată penal de procurorii DIICOT pentru zădărnicirea combaterii pandemiei COVID-19, după ce a blocat activitatea unui centru de vaccinare, informează G4Media.

Dosarul a fost declinat de procurorii Parchetului General către parchetul de combatere a infracțiunilor de crimă organizată, au confirmat surse judiciare pentru G4Media.

Diana Șoșoacă a blocat, în 8 septembrie, activitatea unui centru de vaccinare din comuna Răchiteni (Iași) care se afla în scenariul roșu. În ziua respectivă, potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Iași, doctorul Vasile Cepoi, nu s-a vaccinat nimeni.

În 4 septembrie, ușile centrului au fost blocate de un grup de protestatari antivaccinare conduși de parlamentarul Diana Șoșoacă.

„Jos masca! Jos masca! Jos mascarada! La pușcărie! Primarul la pușcărie! Fără vaccinare!”, a scandat Diana Șoșoacă secondată de susținători. Diana Șoșoacă a făcut și o transmisie live pe Facebook din comuna despre care susține că e circumscripția ei.

Oamenii au fugit speriați și nu s-a mai vaccinat nimeni, după cum a declarat directorul DSP Iași, Vasile Cepoi: „Avem probleme, ultima situație nedorită este intervenția doamnei senator Șoșoacă la Răchiteni, care a blocat o acțiune de vaccinare a persoanelor care și-au exprimat această dorință, prin prezența ei cu un grup mai mare de oameni care nu le-a permis acestora să intre să se vaccineze. Din păcate, este o acțiune ilicită”.

Medicul Elena Popa, care a condus echipa mobilă de la Răchiteni, spune că s-a temut pentru viața ei și a echipei. Elena Popa crede că Diana Șoșoacă trebuie oprită: „Ce am simțit? M-am temut pentru siguranța mea, pentru siguranța echipei și am fost foarte dezamăgită de faptul că nu am reușit să îmi îndeplinesc activitatea pentru care m-am dus acolo. Sincer, m-am temut pentru viața mea la un moment dat. De asta am și ieșit în față, pentru că trăgeau de ușă, țipau la ușă și am ieșit ca să vorbesc cât pot cu dumnealor. Plus că eu am găsit acolo niște cetățeni care voiau să se vaccineze și nu au putut să intre în clădire. Au fugit, au fost goniți, nu știu să vă spun. Noi am fost anunțați că poliția ar fi acolo, dar nu au fost… Atitudinea lor a fost foarte agresivă, și verbal, și fizic”.