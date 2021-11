(VIDEO): Cursă contra-cronometru pentru Drumul Expres Craiova – Pitești

Un tronson de circa 40 de kilometri din Drumul Expres Craiova – Pitești, tronson care ar urma să reprezinte o variantă ocolitoare pentru Slatina și Balș, a tot fost promis de autorități că va fi gata până la finalul anului, deși termenul oficial de finalizare e 2022. Constructorul UMB și-ar fi luat angajamentul să termine mai devreme, având în spate un istoric de proiecte inaugurate mult înainte de termen, însă trei puncte critice de pe traseu pun în pericol deschiderea anul acesta a primului tronson de drum expres din România, potrivit hotnews.

„La Craiova-Pitești depindem foarte mult de vreme. Practic ar trebui ca să nu plouă până la sfârșitul lunii decembrie, ca să fim siguri că se poate da în trafic”, declara recent secretarul de stat în Transporturi, Ionel Scrioșteanu.

Și Asociația Pro Infrastructura se declara sceptică încă de prin luna septembrie că deschiderea traficului în decembrie ar putea avea loc, „în ciuda mobilizării exemplare a constructorului”.

Deși imaginile recente de pe șantier arată că pe mare parte din traseu deja s-au așternut toate straturile de asfalt, ba au și fost trasate marcajele, au fost montate parapetele și panourile anti-orbire, există câteva zone critice unde constructorul duce o cursă contra-cronometru pentru a le finaliza.

Drumul Expres Craiova – Pitești: Podul peste Olt și Balta Milcov, la sud de Slatina

Poate cea mai impresionantă lucrare de pe întreg Drumul Expres Craiova – Pitești este Podul peste Olt și peste balta Milcov la Sud de Slatina.

Podul peste Olt are o deschidere centrală de circa 70 de metri, iar el practic se continuă cu un viaduct cu o lungime totală de peste 1,7 km cu 38 de deschideri mai mici care „urcă” drumul expres mai departe pe dealul din capătul luncii, la sud de Slatina.

În acest punct UMB a reușit abia la final de septembrie să monteze „ultima piesă din puzzle” – tablierele metalice de 53 de metri și peste 160 de tone fiecare peste Olt. În prezent se lucrează intens la finalizarea întregului viaduct, dar mai trebuie terminat și zidul de sprijin și legătura viaductului cu restul drumului expres.

Drumul Expres Craiova – Pitești: Podul peste Olteț la sud de Balș

Un alt punct critic este Podul peste Olteț, la sud de Balș, un viaduct lung de câteva sute de metri cu 12 deschideri și cu pile care ajung și la circa 12 metri înălțime. Aici constructorul mai are mult de lucru la finalizarea podului și ridicarea ultimelor grinzi metalice la ultima deschidere.

Imagini cu podul peste Olteț pot fi văzute în clipul de mai jos la minutul 04.28:

Drumul Expres Craiova – Pitești: Subtraversarea Căii Ferate de la Găneasa

Un alt punct problemă este în zona Găneasa, acolo unde drumul expres urmează să subtraverseze două drumuri, dar și o cale ferată. Practic, constructorul a săpat drumul expres pe sub actualele poduri pentru un drum agricol și pentru DN64, însă mai există problema căii ferate.

A fost realizat un nou segment de cale ferată în paralel cu actuala cale, iar în prezent constructorul lucrează să ridice noul pod pe noua porțiune de cale ferată, urmând ca după ce acesta va fi finalizat și noua cale ferată va fi conectată la restul rețelei feroviare, vechea porțiune de cale ferată va fi demolată și va fi excavată restul porțiunii pentru realizarea drumului expres.

Drumul Expres DX12 – Tronsonul 2, variantă ocolitoare pentru Balș și Slatina

Fostul ministrul al Transporturilor, Cătălin Drulă, anunța în aprilie, într-o vizită pe șantier, că finalizarea Tronsonului 2 din Drumul Expres Sx12 Craiova – Pitești în acest an e în grafic și că, la acel moment, stadiul fizic era de circa 75%.

Acum, la final de septembrie, conform informațiilor CNAIR publicate de către CESTRIN, stadiul Tronsonului 2 este de aproape 87%.

Drulă a mai spus încă de la începutul anului că se bazează pe promisiunea constructorului UMB de a finaliza și a da în trafic până la final de 2021 cei circa 40 de km de pe tronsonul 2 al Drumului Expres DX12 Craiova – Pitești. Similar, și șefa de la Drumuri anunța încă din decembrie 2020 într-un interviu pentru HotNews.ro că anul acesta tronsonul 2 din DX12 va fi gata.

La momentul de față, potrivit raportării CNAIR de pe harta proiectelor gestionată de CESTRIN, stadiul fizic al lucrărilor pe Tronsonul 2 din DX12 este de circa 89%, iar termenul contractual este Q2 2022.

Cu toate acestea, constructorul român UMB are deja o tradiție în a lucra cu toate motoarele turate și de a finaliza mult înainte de termen lucrările.

Anul trecut UMB a finalizat cei 16 km din autostrada A7 (Centura Bacău) cu mai bine de un an înaintea termenului contractual, iar în trecut a mai finalizat și o porțiune din A1 de lângă Timișoara cu aproape jumătate de an în avans.

Tronsonul 2 (împărțit în două loturi) are o lungime de 39,85 km și va ocoli orașele Balș și Slatina. Contractul cu asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL a fost semnat la final de 2018 pentru circa 309 milioane de euro.

Contractul are termen 12 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție, lucrările demarând în primăvara lui 2019.

Tronsonul 2: Balș – Slatina

Lungime: 39,85 km

Tronsonul 2 este la rândul său împărțit în două loturi: Balș-Piatra Olt de 18,5 km și Piatra Olt-Slatina de 21,35 km

Constructor: UMB – Tehnostrade – SA&PE Construct

Valoare: 1.45 miliarde lei (fără TVA)

Contract semnat: decembrie 2018 (lucrări începute în mai 2019)

Termen de finalizare: Q4 2021Potrivit CNAIR, pentru execuția Tronsonului 2 al Drumului Expres Craiova – Pitești, vor fi realizate 34 de structuri. Acestea vor avea 869 de grinzi care presupun:

– peste 20.000 metri³ de beton,

– peste 3.200 tone oțel beton,

– lungimi între 12 – 40 metri,

– înălțimi între 60 – 200 centimetri,

– peste 1.800.000 metri de toron.

Lungimea totală a acestor grinzi depășește 32.000 metri. Grinzile sunt realizate în fabrica de grinzi a antreprenorului, aflată în șantier.

—

Specificații tehnice pentru Drumul Expres DX12:

Lungime: 121 km

Viteza de proiectare: 120 km/h

Platforma: 22,00 metri

Partea carosabilă: 4 x 3,5 metri

Spațiu median: 3,00 metri

Acostamente: 2 x 1,5 metri

Benzi de încadrare: 4 x 0,5 metri