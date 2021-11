Guvernul a aprobat banii pentru subvenția la căldură

Guvernul a aprobat în ședința de joi seară alocarea a peste 310,4 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru 31 de unități administrativ-teritoriale (UAT), în funcție de solicitările acestora înregistrate la Ministerul Dezvoltării, potrivit surselor HotNews.ro. Este vorba de bani de la buget în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației.



Executivul s-a întâlnit special joi seară pentru a discuta un proiect de „Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației”.

Ulterior, Guvernul a anunțat adoptarea acestui proiect.

Nicușor Dan a cerut bani Guvernului pentru o parte din subvenţia la căldură în București

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat că a solicitat, miercuri, Executivului, prin MAI şi Ministerul Dezvoltării, diferenţa de subvenţie pentru căldură care rezultă din preţul de 380 lei, cât este astăzi, comparativ cu 195 lei per gigacalorie, preţul de producţie de anul trecut.

„Am solicitat diferenţa de subvenţie care rezultă din preţul de 380 lei azi, faţă de 195 lei per gigacalorie anul trecut preţul de producţie. Am făcut o diferenţă între care a fost subvenţia pe care ar trebui să o plătească primăria anul acesta, la preţul de anul acesta şi care a fost subvenţia pe care am plătit-o iarna trecută. Şi diferenţa asta este 920 de milioane lei. Aceasta este solicitarea pe care am făcut-o oficial ieri”, a precizat, joi, Nicuşor Dan.

Cîțu le-a spus primarilor că Guvernul va subvenționa o parte din gigacalorie în această iarnă, dar că nu se vor da bani pentru amenzi sau plăți restante

La începutul acestei luni, premierul Florin Cîțu le-a transmis primarilor că statul va subvenționa o parte din gigacalorie în această iarnă, dar că trebuie stabilite exact principiile de alocare, în condițiile în care unele localități, precum Timișoara ori Iași, cer sume mai mari.

„Pentru ce facem alocari de la fondul de rezerva, din bugetul de stat? O facem pentru a susține o parte din subvenția la gigacalorie, nu pentru amenzi, plăți restante etc. Asta nu vom face”, a spus Cîțu care a cerut stabilirea unor principii clare de alocare a banilor către primării.