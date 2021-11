Criză de muncitori la Staţia de sortare de la Mofleni

Autorizaţia de la Mediu pentru Staţia de sortare deşeuri reciclabile de la Mofleni şi lipsa angajaţilor de la Serviciul de Salubrizare ţin colectarea deşeurilor reciclabile din Craiova pe loc.

Colectarea selectivă a deşeurilor mai are de aşteptat în Craiova. La acest moment nu toată populaţia oraşului poate colecta selectiv gunoiul. Cei mai afectaţi sunt craiovenii care locuiesc în cartierele de blocuri care aruncă deşeurile la grămadă la platforma de gunoi. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Staţia de sortare construită pe fonduri europene, prin Masterplanul de deşeuri, este nefuncţională. Aceasta se găseşte chiar în curtea depozitului de gunoi de la Mofleni. La acest moment aceasta se află în administrarea Serviciului de Salubrizare înfiinţat în cadrul CJ Dolj.

Laborator- Staţia de Sortare

Acesta a foat înfiinţat în 2019:

„Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 231 din 31.10.2019, ca entitate publică cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.

Este entitate publică subordonată Consiliului Județean Dolj, iar activitatea acesteia va fi coordonată de președintele Consiliului Județean Dolj.

Serviciul va desfășura următoarele activități: – Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; – Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare; – Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare; – Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare; – Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare,

se arată în hotărârea CJ Dolj.

S-au ocupat posturile de şefi, se caută muncitori pentru bandă

Din păcate, la acest moment nici Serviciul, nici Staţia de sortare nu sunt funcţionale. Serviciul nu funcţionează pentru că nu găseşte persoane dornice să se angajeze pentru sortarea deşeurilor pe bandă. Singurele posturi ocupate până la acest moment sunt cele de conducere şi cele care necesită studii superioare. În acest sector şi salariile sunt atractive, directorul general are un salariu de bază de 15.387 de lei, iar directorul Serviciului are 14.495 de lei. Contabilul şef are un salariu de bază de 13.380 de lei, iar un şef de compariment încasează 12.265 de lei, în timp ce un şef de secţie este încadrat cu un salariu de bază de 12.265 de lei. La cealaltă extremă sunt muncitorii care vor primi un salariu de bază de la 3.435 de lei până la 2.899 de lei. Aceştia din urmă s-a dovedit a fi cel mai greu de găsit. Serviciul a scos la concurs în urmă cu şase zile 15 posturi de muncitori calificaţi şi necalificaţi.

Staţia de sortare aşteaptă avizul de la Agenţia de Mediu

Echipamentele din Staţia de sortare de la Mofleni sunt funcţionale la acest moment. Oficial Staţia nu-şi poate începe activitatea până nu primeşte Autorizaţia de funcţionare de la Agenţia de Mediu Dolj.

„Staţia nu a fost pusă în funcţiune, aştepăm autorizaţia de la Agenţia pentru Protecţia Mediului. În acest sens demersurile sunt făcute de către Consiliul Judeţean Dolj. Ea este funcţională, dar aşteptăm autorizaţia şi ordinul de mobilizare de la ADI EcoDolj.”, a precizat pentru GdS directorul general al Serviciului , Aurel Dincă. Reprezentanţii CJ Dolj, proprietarul staţiei de sortare spun la rândul loc că: „Da, a fost depusă solicitarea către Mediu, suntem în curs de avizare. Am pus în funcţiune echipamentele. Acestea merg. Cum primim autorizaţia APM , pornim activitatea”, a precizat pentru GdS, Daniela Băluţă, director executiv la Direcţia Afaceri Europene a Consiliului Județean Dolj.



Serviciul de Salubrizare va funcţiona cu 196 de angajaţi

Serviciul de Salubrizare va opera pe cele cinci staţii din judeţul Dolj şi va avea un număr de 196 de angajaţi. serviciul va primi bani de la CJ Dolj, dar va avea şi venituri proprii, realizate din încasarea serviciilor de transfer prestate de la stațiile de transfer, la stația de sortare, respectiv la stația de compostare inclusiv transfer la depozit.