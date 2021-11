A început carnavalul în Germania

Noul sezon al Carnavalului din Germania a fost inaugurat joi la ora locală 11:11 (10:11 GMT) în prezenţa mai multor mii de petrecăreţi, care s-au reunit pe străzile unor oraşe din această ţară, informează Agerpres.



În Koln, unde ziua de 11 noiembrie este sărbătorită într-o manieră deosebit de amplă, unele dintre cozile formate în faţa zonelor dedicate acestui carnaval aveau lungimi de câteva sute de metri.



Ediţia din acest an are loc în contextul în care numărul infectărilor cu noul coronavirus continuă să crească în Germania, reprezentând un motiv de îngrijorare pentru autorităţile locale şi pentru unii dintre participanţi la carnaval. Însă Peter Brings, solistul grupului rock Brings, originar din Koln, consideră că există şi mulţi oameni care trăiesc cu speranţa în vremuri mai bune.



„Va trebui doar să învăţăm să trăim cu virusul. Cred că ne vom îmbolnăvi şi mai mult dacă ne vom închide şi mai mult. Însă poate ar fi mai bine ca în acest an să ne sărutăm doar partenerul de viaţă şi să aşteptăm până anul viitor înainte de a-i săruta pe toţi ceilalţi”, a adăugat cântăreţul german.



Evenimentele programate pentru ediţia de anul trecut a carnavalului au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Ediţia din 2021 este însă diferită, întrucât o mare parte din populaţia Germania a fost vaccinată.

În oraşele principale ale carnavalului german, Koln şi Dusseldorf, doar persoanele vaccinate împotriva COVID-19 şi cele care au trecut prin boală au acces în zonele dedicate celebrărilor, amenajate în aer liber. Un test COVID-19 cu rezultat negativ nu mai este suficient.