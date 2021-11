Tu ştii cum să te fereşti de fraudele online?

În ultimii ani, s-au înmulţit extraordinar de mult fraudele din mediul online, mai ales în cadrul site-urilor cu vânzare de produse. Anul acesta, un tip de fraudă foarte des întâlnită a vizat vânzătorii de pe platforma OLX. În articolul care urmează vă arătăm tot ce trebuie să faceţi pentru a evita să fiţi păgubit dacă faceţi o vânzare online.

Platformele cu vânzare online de produse au devenit ţinta hoţilor, iar oamenii care nu ştiu cum operează aceştia, pot pica în plasa lor şi pot rămâne cu cardurile goale. În sprijinul cetăţenilor, Poliţia Română a lansat un site foarte util – sigurantaonline.ro. Acesta te învaţă, pas cu pas, ce poţi să faci pentru a nu deveni victima hoţilor din mediul virtual. În acest an, poate cel mai des întâlnit tip de fraudă online a fost cel din sfera platformelor de vânzare produse, în special OLX.

Cum acţionează hoţii?

Potrivit poliţiei, persoanele fizice postează anunțuri pe site-urile de comerț online, prin care oferă spre vânzare diferite produse. Posibilii „cumpărători” – atacatorii – contactează vânzătorul prin intermediul Whatsapp, pe numărul de telefon indicat în anunț. Aceștia pretind că sunt interesați de achiziționarea produsului din anunț. Apoi poartă o scurtă negociere pentru ca la final, să anunțe vânzătorul că produsul a fost deja achitat în avans.

„Falsul cumpărător” îi trimite victimei un link, fără nicio legatură cu site-ul corect. De exemplu: https://olxro – payment.site/ https://olxro-delivery.website / https://fancourier-g.com/. Apoi îi cere victimei să îl acceseze pentru a primi contravaloarea produselor expuse spre vânzare. Prin intermediul link-ului, infractorii încearcă să colecteze datele cardului bancar al vânzătorului, inclusiv codul CVV/CVC, date personale, soldul contului, etc..

Ce trebuie să faci ca să nu rămâi fără bani

Orice vânzător trebuie să ştie că pentru primirea unei sume de bani în contul bancar, nu sunt necesare datele cardului bancar! Sunt necesare doar contul IBAN al persoanei care urmează să primească suma de bani și numele acesteia. De asemenea, trebuie verificată cu atenție adresa paginii web pe care vi se solicită datele personale. Totodată,trebuie evitată deschiderea unor link-uri/atașamente din email-uri/sms-uri nesolicitate. E necesar ca discuțiile cu cumpărătorul să fie purtate doar pe chat-ul site-ului de cumpărături online. În acest fel, puteţi fi ajutați în caz de fraudă. Nu trebuie să acceptați să mutați discuțiile pe alte aplicaţii de comunicare sau pe altă platformă!

Mai trebuie reţinut că prin introducerea și validarea unui cod de tip ”3D-SECURE” primit din partea băncii, aprobați efectuarea unei plăți, nu încasarea unei sume de bani în contul propriu!

Ce a păţit un craiovean

Un bărbat din Craiova a fost la un pas să fie păgubit prin metoda descrisă de poliţie.

„Aveam o geacă din piele, la vânzare pe OLX. M-a apelat un număr de telefon pe Whatsapp, adică mi-a trimis un mesaj şi m-a întrebat dacă mai am disponibil articolul de pe OLX. I-am spus că da. Apoi, mi-a mai pus o scurtă întrebare şi deja s-a decis că vrea să cumpere geaca. M-a întrebat dacă sunt de acord să trimită un curier să ridice produsul şi am fost de acord. Apoi mi-a scris că a făcut plata şi mi-a trimis un link pe care să îl accesez, ca să încasez banii. L-am accesat şi mi-au cerut datele de pe card. Fără să îmi dau seama că poate fi o escrocherie, pentru că nu mă mai întâlnisem cu aşa ceva, am băgat datele. Din fericire, mi-am dat seama foarte repede, am mers la bancă şi am închis cardul“, a povestit bărbatul.

Cum trebuie să decurgă normal plata şi livrarea

În urma sesizărilor făcute de utilizatorii platformei OLX cu privire la tentativele de fraudă, reprezentanţii site-ului de comerţ online au publicat o serie de recomandări. Printre altele, ei au atras atenţia că OLX nu încurajează şi nu are un sistem prin care cumpărătorii să poată plăti produsul online. Singurul moment în care se cere introducerea datelor cardului este cel în care se cumpără serviciile OLX de publicare sau promovare de anunţuri. Încasarea sumei pentru produsele vândute de utilizatori pe OLX şi livrate prin curier nu se face niciodată online. Se face doar prin intermediul curierului sau Poştei Române, prin ramburs, după verificarea coletului. OLX trimite vânzătorilor alerte pe e-mail cu statusul tranzacţiei. Curierul şi Poşta Română fac plata cash sau direct în cont.

Mesaje SMS cu expeditor fals

Atacatorii personalizează numere de telefon cu denumirea unei companii de încredere, precum OLX. Apoi trimit mesaje false, prin care îi direcţionează pe utilizatori spre paginile proprii.

OLX transmite că este foarte important să se verifice atent numele expeditorului oricărui mesaj. De asemenea, platforma precizează că un text scris cu multe greşeli gramaticale şi pe un ton de alertă, care îţi cere să iei o decizie imediată, ar trebui să îţi trezească suspiciunea.

Datele cardului nu tebuie transmise sub nicio formă, indiferent de motivul pe care îl invocă cel care se arată interesat de produsul pe care îl ai de vânzare.

Peste 100 de sesizări privind fraudele în mediul online, în Dolj

Numai de la începutul acestui an, la nivelul Serviciului de Investigații Criminale Dolj au fost sesizate 103 de fapte privind infracțiuni comise în mediul online.

Pe lângă metoda de fraudare prin OLX, există şi alte moduri prin care hoţii încearcă să fraudeze. Poliţiştii transmit să nu accesați link-uri primite prin SMS, din surse necunoscute! Mai multe persoane au primit mesaje SMS, de pe diverse numere de telefon (naționale sau internaționale), cu textul „Pachetul dvs. este în drum, urmăriți-l aici”, urmat de un link. Accesând link-ul se deschide un site fals, al unui operator internațional de curierat, care solicită descărcarea unei aplicații. În urma instalării aplicației, există posibilitatea ca telefonul să fie infectat cu malware.

