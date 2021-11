Programul „Rabla pentru electrocasnice” va avea ediție de sărbători

Programul „Rabla pentru electrocasnice”, continuă anul acesta cu o nouă sesiune, în luna decembrie, a anunțat joi ministrul Mediului, Tanczos Barna, citat de Hotnews.

„Din fondul care ne-a rămas la dispoziție, de 34 de milioane de lei, vom finanța o noua sesiune practic în aceleasi condiții, de înscriere în program, de creare a conturilor pentru persoanele care nu au participat în prima sesiune și de bifare a acelor aparate electrocasnice care sunt de interes pentru cetățeni.”, a spus ministrul.

„Anul acesta vom lansa programul Rabla pentru electrocasnice de sărbători, probabil în ultima săptămână a lunii noiembrie, astfel încât în cursul lunii decembrie voucherele să fie valorificate la magazinele de specialitate”, a spus ministrul Tanczos Barna.

Acesta a amintit că anul acesta Ministerul Mediului a mai derulat programele Rabla Clasic și Rabla Plus.

„Pentru aceste priopgrame am pornit cu bugete majorate față de anul trecut și care în decursul anului au fost suplimentate semnificativ. Am ajuns la 640 milioane de lei pentru Rabla Clasic față de 400 milioane anul atrecut și la 600 milioane de lei Rabla Plus față de 200 milioane anul trecut. Sunt mii de cereri care ajung la AFM, care au pus la încercare capacitatea instituției”, a spus ministrul.

Programul „Rabla pentru electrocasnice” – sesiunea 2021 a debutat în 14 mai, cu perioada de înscriere a persoanelor fizice, timp de o săptămână. Trebuie spus că oamenii s-au plâns că procedura este stufoasă, există multă birocrație și sunt categorii de electrocasnice care nu sunt incluse în program.

Bugetul din prima etapă a programului Rabla pentru electrocasnice a fost epuizat în mai puțin de 24 de ore de la debut, fiind rezervate 75.000 de vouchere.

Valoarea voucherelor și clasa energetică a aparatelor pentru întreg programul Rabla electrocasnice 2021



Anul acesta, echipamentele incluse în program și sumele aferente fiecărui echipament sunt:

400 de lei pentru mașini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puțin noua clasa energetică C;

400 de lei pentru mașini de spălat vase având cel puțin noua clasa energetică D;

400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++;

400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică E; 400 lei pentru televizoare având cel puțin noua clasă energetică E;

400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puțin A++;

200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;

500 de lei pentru laptopuri;

300 de lei pentru tablete.

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, declara că peste 155.000 de persoane s-au înscris în Programul „Rabla pentru electrocasnice”.