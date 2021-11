O craioveancă s-a debranşat şi stă în frig

O craioveancă s-a debranşat de la sistemul centralizat de încălzire al oraşului, dar a rămas în frig. Mai mult, proprietara spune că asociaţia de proprietari o ameninţă că nu o scade de la plata căldurii către Termoficare. La rândul ei, asociaţia de proprietari spune că locatara nu poate să facă dovada debranşării şi a rămas în frig din propria-i vină.

Locatara de la apartamentul şapte din blocul 5 de pe strada Sfântul Dumitru din Craiova a vrut să-şi pună centrală de apartament, dar a reuşit să rămână fără nici o sursă de încălzire a locuinţei. Femeia trăieşte singură într-un apartament din centrul oraşului şi pe motiv că nu mai poate să-şi plătească facturile la căldură a dat caloriferele jos. A contactat o firmă autorizată şi s-a debranşat de la instalaţia blocului, dar nu a putut parcurge toate etapele necesare montării unei alte surse de încălzire. Proprietara spune că acum asociaţia o ameninţă că va plăti facturile la Termoficare, chiar dacă nu mai are nici un calorifer în casă.

„Eu nu mai am calorifere, nu mai sunt branşată la sistemul centralizat. Acum cei de la asociaţia de proprietari îmi zic să plătesc 170 de lei că vine o firmă să constate că m-am debranşat. Eu am deja un proces-verbal de constatare de la firma de gaze care m-a debranşat, adică mi-a dat caloriferele jos. A venit şi domnul preşedinte şi a constatat că nu mai am calorifere. Nu înţeleg, de ce să mai vină o firmă să constate, iar eu să plătesc bani. Cu banii aceştia eu plătesc întreţinerea pe luna septembrie. Acum stau în frig, mă încălzesc cu un radiator electric. Am fost şi la Termo, dar nu am găsit-o acolo pe directoare. Vine iarna, iar eu sunt blocată cu constatări de tot felul”, spune craioveanca din blocul 5 de pe strada Sfântul Dumitru.

Cum s-au întâmplat lucrurile

Craioveanca din blocul 5 a considerat că nu mai poate susţine cheltuielile cu căldura în această iarnă şi prin urmare a scos caloriferele din cele patru camere ale apartamentului. Locatara a angajat o firmă să o debranşeze considerând că ulterior îi va fi uşor să ia semnăturile vecinilor, să obţină acordul de la asociaţia de proprietari şi vecini. „Da, noi am efectuat debranşarea, dar locatara mai are mulţi paşi de urmat. Ea trebuie să ia acordul proprietarilor care deţin coloana de gaze în bloc. În al doilea rând trebuie să ia semnături de la vecinii direct afectaţi, să ia acordul de la asociaţia de proprietari. Aceasta trebuie să completeze un întreg dosar, ulterior să vin eu să-i instalez centrala de apartament. Pentru lucrarea de debranşare, eu i-am întocmit un proces-verbal. Fără semnăturile vecinilor care au introdus coloana de gaze pe casa scării nu poate merge mai departe cu întocmirea dosarului de debranşare şi montarea unei centrale de apartament”, spune Ion Cauc, reprezentant firmă gaze.

Constatarea debranşării costă

Firma despre care locatara face vorbire şi care trebuie să constate debranşarea unui apartament de la reţeaua de termoficare a blocului este o firmă de repartitoare. În fapt este firma care a inventariat corpurile de încălzire din bloc. Aceasta este cea care constată scoaterea din reţea a surselor de încălzire şi poate confirma asociaţiei de proprietari acest lucru. „Noi în acel bloc am făcut inventarierea şi trebuie să facem constatarea debranşării în cazul în care aceasta are loc. Dacă mergem să constatăm debranşarea percepem o taxă de 175 de lei. Nu cred că este un caz social, deci îşi poate susţine cheltuielile. În acel bloc trebuie să mergem pentru mai multe apartamente care s-au debranşat şi şi-au montat centrale de apartament. Vom ajunge acolo în curând, fiindcă vom monta repartitoare de costuri în acele blocuri”, a precizat Cătălin Popescu, reprezentant Techem.

Asociaţia îşi dă acordul după constatarea firmei care a făcut inventarierea

Reprezentanţii asociaţiei de proprietari, Asociaţia 1 Horezu spun că locatara a scăpat de calorifere, dar nu poate face dovada debranşării. Totodată, stă în frig din cauza unei decizii greşite.

„Această locatară a chemat o firmă şi a dat toate caloriferele jos. Firma i-a dat un proces-verbal de constatare. Termo Urban nu ia în calcul acest act şi nici nu vine în apartament ca să constate dacă mai are sau nu caloriferele. Prin urmare, firma care a făcut inventarierea vine să facă această constatare şi îi eliberează un proces-verbal. Alte două apartamente mai sunt în această situaţie. Dumneaei nu înţelege, noi nu putem să-i dăm acordul. Dânsa are şi ceva probleme de sănătate”, a precizat o angajată a asociaţiei de proprietari.