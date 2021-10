Managerul unei firme de pompe funebre din Craiova a oferit GdS o mărturie cutremurătoare cu privire la moartea care a intrat în casele atâtor familii odată cu scăparea de sub control a pandemiei Covid în România: “Pe o scară de 5 decese de care ne-am ocupat în ultimul timp, 3,5 dintre ele sunt de Covid. Am avut zile în care am lucrat zi şi noapte şi tot nu am făcut faţă tuturor solicitărilor.”

Liliana Neagu spune că dacă ar fi fost întrebată acum câteva luni despre Covid, ar fi spus că este o mare exagerare. Valul 4, însă, i-a schimbat total părerea. A văzut cu ochii săi mult prea mulţi oameni ucişi de virus şi a trecut de două ori prin boală. S-a vaccinat mai mult forţată de restricţii, dar după experienţele trăite în ultimele luni, susţine vaccinul și crede că ar ne-ar fi putut ajuta să trecem mai ușor prin acest val de infectări.

“Decesele Covid chiar există şi chiar sunt din cauza Covid. Şi în număr exagerat de mare”

Zilnic, sute de români pierd lupta cu virusul Sars-Cov2. În Dolj, numărul deceselor oficiale asociate Covid variază, de o perioadă, între 10 şi 20. Un TIR frigorific a fost instalat în curtea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, după ce morga s-a umplut, iar în media au apărut în mai multe rânduri imagini terifiante cu dricuri care stau la coadă să ridice pacienţii.

Virulenţa valului 4 a adus România în fruntea clasamentului mondial în ceea ce priveşte mortalitatea, raportată la populaţie.

“Decesele chiar există şi chiar sunt din cauza Covid… Şi în număr exagerat de mare”, povesteşte Liliana Neagu, care mărturiseşte că a fost marcată de momentul în care a avut prima solicitare de înmormântare a unui copil cu Covid. “Din păcate, de această dată ne-am confruntat şi cu două decese în rândul copiilor. Până acum nu existase o astfel de situaţie”, spune managerul firmei de servicii funerare.

„Facem voluntariat la spital, iar colegii mei au rămas traumatizați”

De aproximativ o lună, echipa firmei de care se ocupă Liliana Neagu oferă suport voluntar pentru terapia intensivă şi secţia de anatomie patologică ale unei unități medicale din Craiova.

„Ajutăm la manipularea pacienţilor decedaţi. Personalul unităţilor medicale este suprasolicitat, o parte din angajaţi s-au şi îmbolnăvit. Angajații mei, care au văzut ani la rând cazuri urâte, cu accidente, cu decese violente, sunt mai afectați ca niciodată. Băieții îmi povestesc că rămân marcaţi când se uită la ei cu ochi îngroziți pacienţii din ATI din paturile alăturate, atunci când manipulează o persoană decedată. Iau omul de pe patul de spital, îl pun într-un sac şi imediat vine un alt pacient pe patul acela… Îmi povestesc cum îi privesc ceilalți de parcă s-ar gândi: “Urmează să vii să ne iei şi pe noi”. Băieţii sunt traumatizaţi, pur şi simplu.”

Liliana Neagu spune că au decis să facă voluntariat după ce s-a întâmplat să aibă persoane din familie cu necesitate de terapie intensivă, care nu au avut loc în spital. „Am avut în familiile noastre oameni cu saturaţie de 60 sau 70% şi am trecut prin situația ca spitalele să ne spună că nu există locuri… Şi am ajuns să cumpărăm aparate de oxigen ca să le punem tuburi şi măşti acasă. Pot să spun că din cercul meu de prieteni şi cunoştinţe peste 60% au avut Covid şi mulţi cu stări foarte grave. Inclusiv eu, cu vaccin, m-am infectat. Şi sincer, sunt unul dintre oamenii care chiar nu au crezut în această boală, mai ales că în valurile anterioare chiar nu am resimţit o creştere a deceselor. Pe timp de vară, la fel. Pe 1 septembrie am avut primul caz de Covid din acest șir…”

3,5 decese din 5 ale firmei au fost cu Covid

În ultimele săptămâni, valul infectărilor și al deceselor a început să se reflecte și în solicitările avute de firma condusă de Liliana Neagu.

„A fost prima dată când m-am speriat de Covid. Ca o statistică, pe o scară de 5 decese, la noi 3,5 dintre ele au fost cu Covid în această perioadă. Am avut un val de circa două săptămâni în care chiar s-au resimţit puternic. Am lucrat zi şi noapte. Am avut 4-5 decese pe zi pentru că atât am putut duce, dar am avut şi alte solicitări pe care le-am refuzat. Ca idee, înainte aveam cam 2 decese la 2 zile. Pentru prima dată ne-am confruntat cu situaţia ca Trezoreria să nu mai poată face plăţi rapide pentru ajutoarele de deces, probabil că nu s-au aşteptat la acest volum atât de mare de decese. De aproximativ trei zile au mai scăzut cazurile”, povestește administratorul companiei de servicii funerare.

Multe dintre persoanele decedate aveau obezitate

Din experiența din cadrul companiei sale, Liliana Neagu spune că foarte multe persoane decedate cu Covid sunt persoane cu obezitate. „Cred că persoanele decedate cu Covid au fost în proporţie de 80-85%. Insist pe această exprimare, deces cu Covid, pentru că mi se pare cea mai indicată, având în vedere că aproape toţi aceşti oameni care mor cu Covid au şi alte afecţiuni. Este o combinaţie între contractarea virusului şi bolile de care sufereau deja. Dar virusul este foarte agresiv acum.

Majoritatea persoanelor decedate cu Covid au fost persoane cu diabet, persoane supraponderale. Sunt mulţi oameni supraponderali care ajung la spital şi spun că ei nu suferă de nicio boală. Nu ai cum să fii sănătos şi să ai 120-130 de kilograme”, spune aceasta.

„Dacă vorbeam anul trecut, aș fi spus că e o mare exagerare”

Antreprenoarea mărturisește că în urmă cu câteva luni a subestimat virusul și nu credea nici în beneficiile vaccinului, dar experiențele trăite în ultimul timp i-au schimbat percepția:

„Dacă vorbeam despre Covid în valul trecut, aş fi spus probabil că acest virus este o mare exagerare. Recunosc că am făcut vaccinul din cauza restricţiilor, dar îl susţin acum. Pentru că dacă ne-am fi vaccinat cu toţii, poate nu am fi ajuns la această situaţie cu atâtea decese. Valul nu ar fi fost atât de dur. Am ajuns la concluzia că am preluat doar informaţiile negative legate de vaccin, pentru că aşa suntem noi ca natură, tindem să selectăm lucrurile negative. Şi din păcate decesele nu au fost la vârste atât de înaintate, mie mi se pare că media de vârstă de 60 de ani este destul de scăzută”.

A trecut de două ori prin boală: „Psihic te afectează enorm”

Liliana Neagu a avut Covid de două ori. Prima dată spune că a făcut o formă uşoară, fără gust şi fără miros, cu dureri de cap. „Când auzeam de aceste simptome, credeam că e ca atunci când eşti înfundat. Dar e cu totul altceva. E foarte diferit”, povestește.

Apoi a contractat o formă mai severă a virusului la scurt timp după vaccin, în plin val Delta. A avut febră înaltă, frison, dureri în corp, stat la pat.

„În ziua în care m-am simţit cel mai rău atât de tare m-am speriat, singură în casă, căci m-am izolat de toţi cei apropiaţi pentru a-i proteja. Te gândeşti la ce e mai rău, dacă îţi mai revii, dacă mori şi nu e nimeni lângă tine. Psihic te afectează enorm. Din păcate, noi nu sunt educaţi să ne facem analize periodic, să urmăm tratamente de lungă durată, să ne îngrijim de sănătate, să prevenim. Trebuie să ne autoeducăm”, conchide Liliana Neagu.