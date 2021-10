Coadă până pe trotuar la maratonul de vaccinare de la Spitalul Militar

Craiovenii care vor să se vaccineze o pot face și la Spitalul Clinic de Urgență Militar ,,Dr. Ștefan Odobleja” din Craiova. Timp de două zile, luni și marţi, Spitalul Militar organizează un maraton de vaccinare împotriva virusului Covid-19. Centrul este deschis non-stop, iar vaccinarea se face atât cu programare, cât și fără. Cei cu programare au întâietate pentru că ei au datele deja în sistem și lucrurile merg mult mai repede.

140 de persoane vaccinate până la prânz

În prima zi, de dimineață și până la orele prânzului, s-au vaccinat în jur de 140 de persoane, iar coada la maraton se întindea de la intrare și până pe trotuar. Oamenii completau chestionarele necesare pentru vaccinare până și pe gardurile instituției.

,,În cadrul Spitalului Clinic de Urgență Militar ,,Dr. Ștefan Odobleja” din Craiova se organizează, începând cu 25 octombrie, Ziua Armatei României, orele 08:00, și până pe 26 octombrie, un maraton de vaccinare. Pentru cei care doresc să se vaccineze sunt disponibile serurile Pfizer, precum și Johnson&Johnson. De la ora 08:00 și până la 13:00 s-au imunizat în jur de 140 de persoane. Persoanele care doresc să se vaccineze se pot prezenta și fără programare, în baza buletinului de identitate. Pentru cei care sunt programați merge mai ușor procesul, având în vedere că datele lor deja sunt introduse în sistem”, spune Lucian Balaure, ofițer Relații Publice, Spitalul Militar din Craiova.

Este coada la vaccinare rezultatul restricțiilor impuse în această perioadă?

Mulți dintre craiovenii care așteptau să se vaccineze au fost forțați de noile împrejurări să se vaccineze. Oamenii fie au rate și vor să nu rămână fără un loc de muncă, fie vor să scape de acest virus, fie își doresc să nu le fie limitată libertatea de circulație.

,,Forțați de împrejurări. Avem rate și vrem să mai avem un serviciu”, spune un tânăr.

Un altul vrea să iasă afară, fără să se simtă îngrădit. ,,Să pot să ies afară din casă. Să nu am restricții”.

Georgiana crede că până la urmă o să ajungem să ne vaccinăm toți, pentru că deja se pun o mulțime de condiții și nu mai poți să faci nimic.

,,Sincer, la un moment dat o să trebuiască să ne vaccinăm cu toții, pentru că deja se pun o grămadă de condiții și nu poți să mai faci nimic. O să se ceară chiar și la locul de muncă. O să mă vaccinez cu Pfizer, așa m-a sfătuit medicul de familie”, spune Georgiana.

,,condiționată de restricții, dar și din cauza sănătății”

O altă craioveancă așteaptă de mai mult de o oră să se vaccineze. A trecut prin boală vara aceasta, suferă și de o afecțiune cronică și așteaptă să vadă ce vaccin îi recomandă medicii de la centru. Vrea să se imunizeze pentru că, în decembrie, pleacă în Spania, la copii, dar și din cauza restricțiilor impuse.

,,Pentru că am și niște probleme de sănătate și am trecut și prin boală în vară. O să trebuiască să plec în decembrie la copii și n-o să pot să plec. Nu știu ce condiții vor fi și în Spania. Și condiționată de restricții, dar și din cauza sănătății. Nu am programare. Aștept de aproape o oră și jumătate și sunt de abia la poartă. Cred că mai stau vreo trei ore. Eu aș fi vrut cu Johnson să scap, dar am înțeles că cine are probleme de sănătate este recomandat Pfizer. Eu am insuficiență venoasă cronică, să văd ce-mi recomandă. Dacă doamnele îmi recomandă Pfizer, o să-l fac, că am timp până în decembrie să fac și doza a treia. Nu am deplină încredere că ne ajută vaccinul”, spune o craioveancă.

,,Facem și noi ce trebuie să facem”

Un alt bărbat care aștepta să se vaccineze, o face pentru că trebuie.

,,Facem și noi ce trebuie să facem. Nu vedeți că nu ne mai primesc nici la bancă. La ANAF m-au întrebat dacă sunt vaccinat. Le-am zis că nu, că am fost plecat, și mi-au zis să mă vaccinez. Eu știu ce să fac cu mine, nu trebuie să primesc directive”, spune un alt craiovean.

Alt craiovean s-a vaccinat doar ca să aibă dovada de vaccinare. Este de părere că restricțiile impuse obligă, indirect, oamenii să se vaccineze.

,,S-au impus o grămadă de restricții pentru cei nevaccinați. Eu am trecut prin boală, nevaccinat, și n-am avut nimic. Pur și simplu, nu aveam nevoie să mă vaccinez. M-am vaccinat doar ca să am ce să prezint. Cred că ar trebui să se vaccineze, nu să se oblige, să se impună restricții, ci pur și simplu să se aleagă în funcție de istoricul medical al fiecăruia. Dacă eu, toată viața, până la vârsta asta, nu am avut nicio boală și nu am fost internat la spital, ar trebui să fie alegerea mea. Nu ar trebui să mi se impună restricții. Te obligă indirect”, spune un alt tânăr.

Spitalul Militar din Craiova s-a alăturat celorlalte cinci spitale din țară în maratonul ,,Împreună pentru viață, Împreună pentru viitor!”, organizat cu prilejul Zilei Armatei României.

Marina Andrei