Buget de 8 milioane de lei pentru asfaltarea drumurilor din Novaci

Primăria Novaci, Gorj, va beneficia de un contract de 8 milioane de lei pentru asfaltarea drumurilor din localitate. Este vorba inclusiv de drumuri de acces noi.

Se are în vedere și un proiect mai amplu privind modernizarea sistemului de transport public. „Pe parcursul săptămânii trecute, am reușit semnarea contractului în valoare de aproximativ 8 milioane de RON, contract ce are în vedere reabilitarea, modernizarea și construcția de drumuri ce vor facilita transportul în comun pe raza localității. Străzile ce au fost cuprinse în cadrul proiectului sunt următoarele: Bercești, Rovine, Drumul Roșu, Oprițești, Schela (Drumul Oii). De asemenea, pe parcursul săptămânii în curs vom demara procedura de achiziție în vederea construcției autogărilor din zona Novaci și Rânca. Cea din Rânca va fi la intrare la prima pârtie”, a declarat Dumitru Leuștean, primarul din Novaci.

Buget de 5 milioane de lei pentru Rânca

Potrivit primarului din Novaci, vor fi achiziționate 4 autobuze electrice, iar autogările din Novaci și din Rânca vor fi prevăzute cu stații de încărcare. În Novaci există deja 3 stații de încărcare a vehiculelor electrice. Dumitru Leuștean a declarat că așteaptă ca în perioada următoare să fie stabilit și câștigătorul licitației organizate de Compania Națională de Investiții pentru modernizarea drumurilor din stațiunea Rânca. „Avem deja un constructor pentru proiectul de 8 milioane de lei. Vom avea în curând un constructor și pentru cele două autogări moderne din Novaci și din Rânca. Pe viitor ne dorim să facem și stații intermediare moderne. Sper ca anul acesta să fie desemnat ș constructorul pentru străzile din Rânca. Acolo este un buget de peste 5 milioane de lei. Lucrările trebuie să fie finalizate în 12 luni. Sper ca în prma etapă să fie turnat asfaltul. Adică anul viitor să avem toate străzile din Rânca puse la punct”, a mai declarat Dumitru Leuștean, primarul din Novac.