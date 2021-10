Top 10 femei criminale în serie, care au îngrozit omenirea cu faptele lor

Din categoria criminalilor în serie care au terorizat comunităţile în care au activat, nu sunt excluse femeile. În lista celor mai periculoase criminale în serie din istorie se află şi o frumoasă româncă: Vera Renczi, poreclită „Văduva Neagră”. În goana după bani şi putere sau pur şi simplu din sadism, aceste femei au rămas în istorie drept cele mai periculoase, potrivit cespun.eu

Prin faptele lor, aceşte femei criminale în serie au şocat o lume întreagă şi cu siguranţă şi în viitor se va vorbi despre ele.

#10. Belle Gunness

Înfiorătoarea criminală s-a născut în anul 1859 şi a murit în 1931. Aceasta era considerată o femeie foarte puternică datorită faptului că avea 1,83 m înălţime şi 91 de kilograme.

Practic, crea o senzaţie stranie prin simpla sa prezenţă.

Aceasta şi-a ucis cei doi soţi pe care i-a avut, precum şi toţi copiii ei.

Din mâinile sale nu au scăpat nici amanţii sau prietenii săi.

După ce îşi omora victimele, Belle Gunness beneficia de poliţele de asigurare de viaţă şi de bunurile furate de la acestea.

Potrivit anchetatorilor, femeia a ucis peste 100 de persoane.

#9. Beverly Allitt

Născută în Marea Britanie în anul 1968, Beverly Allitt este una dintre cele mai cunoscute criminale în serie.

În perioada în care Beverly a lucrat ca asistentă de pediatrie, aceasta a ucis patru copii şi a rănit grav alţi cinci micuţi pe care trebuia să îi îngrijească.

„Îngerul morţii”, cum a fost numită de presa vremurilor, obişnuia să le injecteze pacienţilor insulină sau potasiu cu scopul de a le provoca stop cardiac.

Înainte de a fi prinsă, Beverly Allitt a rănit încă treisprezece copii.

Deşi nu le-a putut spune anchetatorilor motivele pentru care a recurs la asemenea gesturi, sindromul Munchausen, de care aceasta suferea, ar putea explica atrocităţile comise de ea. Boala este o tulburare mentală, asociată cu dificultăţi emoţionale severe.

#8. Genene Jones

Între anii 1977 şi 1982, Genene Jones, o asistentă din Texax, SUA, a ucis 42 de bebeluşi pe care îi avea în grijă.

Criminala le injecta copiilor suxametoniu[wiki], o substanţă folosită în anestezia generală.

Suxametoniul îi paraliza pe micuţi, făcându-le inimile să nu mai bată.

Genene a recunoscut crimele, iar motivul pentru care a ucis bebeluşii este uluitor.

Aceasta le-a spus investigatorilor că spitalul în care activa avea nevoie de o unitate pedriatică modernă. Se pare că această unitate a costat viaţa a 42 de bebeluşi.[află mai multe]

#7. Ilse Koch

Ilse Koch a fost soţia lui Karl Otto Koch, comandantul lagărului nazist de concentrare de la Buchenwald.

Beţia de putere a făcut-o însă mai celebră decât soţul său.

„Căţeaua de la Buchenwald“, cum a fost supranumită sadica şefă a gardienilor de către prizonierii lagărului, orchestra cele mai obscene torturi: colecţiona pielea tatuată a deţinuţilor condamnaţi la moarte, din care confecţiona abajururi.

Se estimează că la Buchenwald şi-au găsit moartea în jur de 56.000 de persoane. Evrei, deţinuţi politic, prizonieri de război, ţigani şi homosexuali.

Supravieţuitorii spun că tânăra membră SS se plimba complet dezbrăcată, cu un bici în mână, printre deţinuţii din lagăre, iar dacă vreunul clipea sau întorcea capul, era împuşcat pe loc.

#6. Irma Grese

Rămânem tot în zona ororilor naziste şi continuăm lista cu Irma Grese.

În cei 22 de ani de viaţă, Irma Grese a şocat o lume întreagă. Poreclită „Târfa din Belsen”, aceasta a lucrat în lagărele de concentrare Ravensbrück, Auschwitz şi Bergen-Belsen, unde a fost gardian.

Până la sfârşitul anului 1943, ajunge femeia cu al doilea cel mai înalt rang al lăgărului, având în grijă cel puţin 30.000 de prizoniere.

În ianuarie 1945, Grese ajunge iarăşi la Ravensbruck, iar din martie până în aprilie este trimisă iar la Bergen-Belsen, unde a fost şi capturată de soldaţii britanici.

Sarcinile acesteia de serviciu presupuneau să ucidă prizoniere evreice cu ajutorul câinilor antrenaţi şi înfometaţi, să le împuşte şi să le hărţuiască sexual. Tot ea le bătea şi le selecta pentru camera de gazare, tortura dându-i satisfacţii imense.

Irma a fost judecată în anul 1945 pentru crime împotriva umanităţii în Procesul de la Belsen şi condamnată la moarte.

Aceasta a devenit cea mai tânără femeie care a decedat judiciar în conformitate cu legislaţia engleză din secolul al XX-lea.

#5. Vera Renczi

Vera Renczi a ucis 35 de bărbaţi, fiind astfel considerată cea mai mare criminală din România.

Două dintre victime i-au fost soţi, iar alţi 32 de bărbaţi, amanţi.

Deoarece era foarte frumoasă, aceasta i-a atras cu uşurinţă şi considera că trebuie să fie ultima femeie din viaţa lor, mai ales dacă îi treceau şi prin pat.

Vera s-a căsătorit prima dată la vârsta de 20 de ani. Soţul ei, Karl Schick era un austriac bogat, dar mult mai în vârstă decât ea. La scurt timp cuplul a avut un copil, Lorenzo, iar Karl nu a mai fost vreodată văzut.

Într-un timp foarte scurt, românca l-a cunoscut pe Joseph Renczi. Acesta era un sârb pe cât de atrăgător, pe atât de bogat. Nu a trecut mult timp şi Vera s-a căsătorit cu Joseph, minţindu-l că fostul soţ a murit într-un accident rutier în Bucureşti.

Văduva Neagră

La doar câteva luni de la nuntă, Renczi a dispărut şi el, iar Vera primea la conac vizitele multor bărbaţi, care nu au mai fost ulterior văzuţi vreodată. Cel care i-a răpit inima însă a fost Milorad, un om de afaceri sârb, căsătorit.

După ce şi acesta a dispărut fără urmă, soţia sa începe să-l caute şi ajunge la Vera Renczi, chemând autorităţile la conacul acesteia. În subsolul conacului, anchetatorii au fost şocaţi să găsească 35 de cadavre, pe fiecare sicriu fiind etichete cu numele acestora.

„Văduva Neagră” îşi aşezase o masă cu un scaun un mijlocul acelei încăperi şi venea adesea pentru a bea şampanie.

Aceasta şi-a recunoscut faptele în faţa oamenilor legii şi le-a mărturisit că în cel de-al doisprezecelea sicriu se află fiul ei, pe care l-a ucis pentru că aflase secretele ei înfiorătoare.

De asemenea, Vera le-a spus anchetatorilor că nu suporta ca toţi acei bărbaţi să fie şi ai altor femei după ce treceau prin aşternuturile ei.

Pentru crimele comise, românca a fost pedepsită la închisoare pe viaţă, dar a murit câţiva ani mai târziu de scizofrenie. În timpul episoadelor psihotice, aceasta purta discuţii lungi cu fiecare dintre victimele sale.

#4. Leonarda Cianciulli

Leonarda Cianciulli s-a născut în 1894 și avut o viață plină de încercări. Viața ei a luat o turnură nefastă încă din adolescență, când a încercat de două ori să se sinucidă.

Ulterior, 13 dintre cei 17 copii ai Leonardei Cianciulli au murit înainte de a împlini vârsta de 10 ani.

Apelând la serviciile unei vrăjitori, Leonarda a devenit extrem de superstiţioasă.

În anul 1939, fiul ei, Giuseppe, i-a spus că avea să se înroleze în armata italiană.

Speriată, Leonarda Cianciulli a recurs la singurul lucru care credea că îl va păstra pe fiul ei în siguranță: sacrificiul uman.

Leonarda şi-a ales prima victimă

Aceasta era o femeie singură din localitate, pe nume Faustina Setti.

A invitat-o pe femeie la ea, sub pretextul că îi va găsi un soț. A convins-o să scrie familiei, pentru a-i anunța că pleacă în străinătate pentru a se întâlni cu viitorul ei soț. Apoi, a amețit-o cu vin amestecat cu somnifere și a ucis-o cu un topor.

Cianciulli a tăiat-o pe Setti în nouă bucăți și i-a adunat sângele într-un vas.

În total, Leonarda a avut trei victime, pe care le-a tăiat în bucăţi.

Treaba devine mai dubioasă când aflăm că din aceste bucăţi Leonarda a făcut prăjituri şi săpun.

O parte din declaraţia criminalei, dată în faţa autorităţilor, despre a treia victimă:

„A sfârșit în oală, la fel ca și celelalte două. Carnea ei era grasă și albă. Când s-a topit, am adăugat o sticlă de apă de colonie. După ce a fiert mult timp, am făcut niște săpun cremos foarte bun. Am oferit bucăți de săpun vecinilor și cunoștințelor. Și prăjiturile erau mai bune: femeia aceea era foarte dulce.”

A fost arestată, iar procesul a durat doar câteva zile. A fost găsită vinovată și a primit o condamnare de 33 de ani.

#3. Elizabeth Bathory

Considerată cea mai diabolică criminală în serie din Ungaria, aceasta a mutilat şi ucis de-a lungul a 25 de ani sute de fete tinere care lucrau la castel.

Despre faptele contesei a aflat şi regele Mathias al-II-lea care a trimis îndată un grup de oameni la castelul Csejthe, unde au fost găsite o fată ucisă şi o alta muribundă.

Cele închise fuseseră înfometate, bătute crunt, arse şi mutilate pe mâini, pe faţă sau în zona organelor genitale. Pentru că beneficia de un statut special, Elizabeth Bathory nu a fost niciodată judecată, dar a fost închisă în una din camerele castelului pentru tot restul vieţii sale.

Aceasta a decedat în anul 1614, la vârsta de 54 de ani.

#2. Miyuki Ishikawa

Miyuki Ishikawa a fost o asistentă de maternitate în Japonia anilor ’40. În această perioadă, avortul era interzis în Japonia.

Asistenta a ucis 103 bebeluşi, iar uneori îi punea pe părinţi să plătească pentru serviciul său.

Miyuki Ishikawa considera că era mai bine ca săracii să nu aducă pe lume copii. Astfel, lucrând la maternitate, asistenta a început să neglijeze intenţionat bebeluşii, lăsându-i să moară.

Părinţilor care nu-şi doreau copilul le cerea o taxă, spunându-le cât de mult i-ar costa dacă ar încerca să crească bebeluşul.

Deşi a ucis peste 100 de bebeluşi, Miyuki Ishikawa a primit o sentinţă de doar patru ani de închisoare.

#1. Amelia Dyer

În vremea în Jack Spintecătorul îngrozea lumea şi ocupa primele pagini ale ziarelor, o altă minte bolnavă lua viaţa unor suflete nevinovate.

Amelia Dyer, o moaşă din Bristol, ucidea sute de copii ca pe nişte gândaci.

Pentru 10 dolari, lua bebelușii de la mamele necăsătorite şi fără posibilităţi materiale şi se asigura că le găseşte o familie care să îi dorească şi care să poată să-i crescă.

Dar, odată ce punea mâna pe bani, femeia îi lăsa pe cei mici în voia sorţii.

Îi strangula şi le arunca trupurile în râu

Însă, înainte de a-i ucide, le administra opiu, pentru a-i opri din plâns. Micuţii erau înfometaţi, din momentul în care erau preluaţi de la mama.

Timp de 20 de ani, a reuşit să îşi ascundă crimele, până când, un gest de neglijență a dat-o de gol. Unul dintre cadavre fusese înfășurat într-o hârtie pe care își scrisese adresa. În momentul în care trupul a ieși la suprafață, autoritățile au făcut imediat legătura.

Când autorităţile au intrat în casa ei, au dat peste o serie de dovezi de necontestat, în ceea ce primevește vionvăția ei.

Grămezi mari de hăinuţe pentru copii, scrisori în care îşi negocia adopţiile, chitanţe pentru anunţurile date la ziar. Pentru a şterge orice pistă, femeia folosea identităţi false.

Ancheta a scos la iveală faptul că Amalia ucisese peste 300 de copii.

Procesul care a durat doar patru minute a fost subiectul de dezbatere al vremii. În urma tuturor acuzațiilor, femeia a fost spânzurată.