Regiunea București și-a desemnat finalistele OFA STARTUP ANGELS

Competiția regională 𝗢𝗙𝗔 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗨𝗽 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹𝘀 București și-a desemnat finalistele care vor concura în MAREA FINALĂ, din 12 noiembrie 2021 la Iași. Reamintim că OFA STARTUP ANGELS este un concurs de pitching, al cărui obiectiv principal este susținerea succesului afacerilor femeilor antreprenor.

Așadar, în marea finală OFA START UP ANGELS, Brand Ambassadorul Alina Neli Novac merge mai departe cu Irina Dimintei, antreprenor firma UNI-CAT și Magda Stoica și Alice Ababi de la firma HAPPY TAILS, favoritele publicului.

Juriul a fost format din membrii: Alina Novac – Project Manager OFA StartUp Angels, Brand Ambassador București, Președinte coordonator Departamentul de Relații Externe OFA UGIR, (CEO Novak Couture, Președinte Global Intelligence și SG International Aerospace Committee), Renate Popescu, președinte OFA UGIR Bihor și președinte CECCAR Bihor, Ana-Maria Icatoiu, Vicepreședinte OFA UGIR / coordonator departamentul Finanțări europene și guvernamentale, Managing Partner AVISSO București), Diana Baicu, Coordonatoarea Direcției de Sănătate și Wellbeing OFA UGIR (General Manager Top Line), Lilia Mosoreti Panait, vicepreședinte OFA UGIR, Reprezentantul UGIR în comisia CES, fondator Impact Assessment.

Ca de fiecare dată, misiunea juraților a fost deosebit de grea, toate afacerile prezente în competiție au un potential foarte mare de dezvoltare. Chiar dacă doar patru concurente au fost desemnate căștigătoare, dintre care două vor merge în finală, OFA UGIR va fi alături de toate participantele în drumul lor antreprenorial.

Câștigătoarea juriului: UNI-CAT, un brand vestimentar doar pentru siluetele plus-size!

În urma deliberării juriului, afacerea câștigătoare a finalei regionale București este firma UNI-CAT, din Tulcea, a antreprenoarei Irina Dimintei.

”Uni-Cat” este un brand de articole vestimentare de nișă, care se adresează doamnelor cu forme generoase.

”De ce ne adresăm doar siluetelor plus-size și de unde a pornit totul? Ei bine, conceptul a plecat de la ideea că suntem unice, indiferent de forma corpului și căutam validare. A început, de asemenea, din nevoia de a găsi o haină confortabilă, dar, în primul rând, bine croită, lucru ce se dovedește a fi adesea, o mare provocare, mai ales în cazul siluetelor voluptoase.

Uni-Cat nu își dorește să fie doar un alt brand de haine, între sutele de branduri, de același fel. Ne dorim să aducem un impact pozitiv în viața femeilor cu forme generoase și să le încurajăm să uite de standardele de frumusețe consecrate, pentru a-și forma un stil propriu, prin care să se facă remarcate și să simtă că au tot ce le trebuie, pentru a fi și, mai ales, a se simți frumoase!”, spune cu multă căldură antreprenorul Irina Dimintei.

LOCUL II a revenit antreprenoarelor OANA CORCODEL şi ANA PITIC, de la firma ”FUSTIŢE CU LUMINIȚE”.

”Fustițe cu Luminițe” este un business născut din pasiunea noastră pentru copii, pentru fericirea lor și lumea basmelor. Este vorba despre fustițe din tulle, cu lumini Led, pe bază de baterii. Este un produs vestimentar-jucărie, care atrage oameni și priviri, fiind admirat de oricine. La o primă vedere, poate părea o idee copilăroasă, însă noi credem că am creat un nou trend în lumea fetițelor: ”Fustițe cu Luminițe”. Customer segmentul principal sunt femeile cu vârsta cuprinsă între 25-45 de ani, care au în viața lor o fetiță, finuță sau nepoțică, pentru care își doresc un cadou mai special, care să le aducă multă bucurie!”, spun cele două tinere și entuziaste antreprenoare.

Locul III a fost ocupat de Olivia Dejeu, cu afacerea ”OhKimono”.

”Oh Kimono” are sufletul fondatoarei și povestea ei de viață, prezentă în fiecare piesă, în ediție limitată, cu grijă mare pentru mediu. ”Oh Kimono” a adus în stradă, o piesă statement și în garderobele românilor, ce nu știau că au nevoie de un kimono, care să le completeze outfiturile. Acest business a crescut 100% organic, neinvesting niciodată în niciun tip de promovare. Însă, dacă am avea un buget de Marketing și PR, credem că am putea reuși mult mai multe, într-un timp mai scurt, propulsându-ne spre un succes răsunător. Am cucerit publicul din România, aducând puțin din dragostea noastră față de alte simboluri și culturi și stabilind o legătură personală cu fiecare dintre clienți. Ne dorim să obținem finanțare pentru a putea crea colecții destinate extinderii brandului și în afara granițelor, dar și pentru a achiziționa un spațiu de showroom în România, unde să putem promova și expune piesele noastre”, mărturisește antreprenorul Olivia Dejeu.

Câștigătoarea votului publicului: Happy Tails, o afacere pentru răsfățul companionilor ”blănoși”

Magda Stoica şi Alice Ababi

A doua afacere câștigătoare a competiției, care s-a calificat în Marea Finală, vine din partea votului publicului, care a premiat afacerea HAPPY TAILS a antreprenoarelor Magda Stoica și Alice Ababi.

HAPPY TAILS este singurul serviciu de tip subscription box din țară, creat pentru grija și răsfățul câinelui sau pisicii tale.

”Care este cea mai mare bucurie pe care o poți face prietenilor tăi cu codiță, pentru a-i recompensa pentru toată dragostea pe care ți-o oferă? Să se simtă iubiți, clar! Iar, pentru că unele lucruri i se potrivesc doar blănosului tău, trimitem o cutie surpriză, personalizată cu jucării premium, recompense sănătoase și accesorii. Selectăm cu atenție fiecare produs, pentru ca tu să câștigi timp prețios, iar blănosul să primească numai produse special alese!

Happy Tails este felul nostru de a vă pune la dispoziție un mod practic și simpatic de a oferi animăluțelor voastre exercițiul, stimularea și fericirea pe care o merită”, spun cu încântare evidentă antreprenoarele Magda Stoica și Alice Ababi.

Sponsorii evenimentului OFA START UP ANGELS au oferit, ca de obicei, premii substanțiale concurentelor câștigătoare. De data aceasta, au fost premiate nu numai câștigătoarele, ci toate antreprenoarele care s-au calificat în competiția de la București, astfel:

PREMII SPECIALE PENTRU TOATE CONCURENTELE

Château Vartely – a oferit seturi de vin INSPIRO, atat pentru concurente, cât și pentru juriu.

Black Sheep Drinks – au oferit sticle de Prosecco Millesimato 45 și vin de la Casa Olteanu – Gramma Metaph Rose.

Novak Couture – Vouchere în valoare de 300 lei și reducere de 30%, aplicată la orice produs, timp de 1 an.

Ruxandra Lăcătuș – profesoară de bune maniere

2 cursuri :

REGULI DE ETICHETĂ ȘI PROTOCOL ÎN MEDIUL DE AFACERI

ARTA DE A LUA MASA CU ELEGANȚĂ

Pure Salon – 30% discount pentru orice tratament facial.

LOCUL 1 – premiu în valoare de 1000 Euro – Irina Dimintei – UNI-CAT

Diana Baicu – TopLine

LOCUL 1 – premiu în valoare de 1000Euro

Sponsorizarea constă în:

– produse cosmetice în valoare totală de 300 Euro

– servicii de consultanță în materie de: Beauty, Rutină de Îngrijire, Imagine de Business, Trend, Remodelare Corporală, Cursuri de Welness, Organizare și Dezvoltare a Afacerii sau Comunicare în Beauty, în valoare totală de 700 Euro

Provocative by Raluca Constantin – O ședință de consultanță personalizată de imagine și vestimentație în business

Cristina Cremenescu – Strategic ADD – 5 sesiuni de coaching

Miniprix – voucher de 600 lei

Idilliq by Estetiq – voucher de 500 euro

Estetiq Academy – participare la curs “Nutriție pentru întinerirea pielii” susținut de Andreea Liptak

Pure Salon – Voucher 1000 lei pentru epilare definitivă / tratamente corporale + 300 lei voucher tratament facial + un ser facial HUBISLAB cu acid hialuronic

Caticorn Digital – Servicii Social Media in valoare de 200 Euro

Roxana Ilinca – TMC GROUP – 1 curs de coaching dezvoltare afacere, expunere în cadrul evenimentelor companiei, adresate exclusiv domeniului corporate și un pachet complet de consultanță PR, marketing si vanzari.

Alina Sluser o ședință de consultanță pentru dezvoltarea afacerii.

LOCUL II – Oana Corcodel și Ana Pitic– FUSTIȚE CU LUMINIȚE

Provocative by Raluca Constantin – O ședință de consultanță personalizată de imagine și vestimentație în business

Cristina Cremenescu – Strategic ADD – 5 sesiuni de coaching

Miniprix – voucher de 500 lei

Idilliq by Estetiq – voucher de 300 euro

Estetiq Academy – participare la curs “Skin Care Facial” susținut de Veronica Popescu

Pure Salon – Voucher 600 lei pentru epilare definitivă / tratamente corporale

Alina Sluser – o ședință de consultanță pentru dezvoltarea afacerii

LOCUL III – Olivia Dejeu – OhKimono

Provocative by Raluca Constantin – O ședință de consultanță personalizată de imagine și vestimentație în business

Cristina Cremenescu – Strategic ADD – 5 sesiuni de coaching

Miniprix – voucher de 400 lei

Idilliq by Estetiq- voucher de 300 euro

Pure Salon – Voucher 400 lei pentru epilare definitivă / tratamente corporale

Alina Sluser o ședință de consultanță pentru dezvoltarea afacerii.

Premiul pentru VOTUL PUBLICULUI – Magda Stoica si Alice Ababi – HAPPY TAILS

Provocative by Raluca Constantin – o sedinta de consultanță personalizată de imagine și vestimentație în business

Cristina Cremenescu – Strategic ADD – 5 sesiuni de coaching

Idilliq by Estetiq – voucher de 400 euro

PURE SALON – Voucher 900 lei pentru epilare definitiva / tratamente corporale + un ser facial HUBISLAB cu vitamina C

Caticorn Digital – Servicii Social Media in valoare de 200 Euro

Nu în ultimul rând, Lilia Mosoreti Panait, membru al juriului, a oferit din partea Impact Assessment, următoarele premii dedicate:

Pentru afacerile e-Learning4YOU și Livrez Dragoste – Servicii de implementare GDPR și servicii externalizate DPO, pentru o perioadă de 1 an.

Afacerile OHKimono, Uni-Cat și Virgola – Servicii de consultanță pentru înregistrare marcă

Afacerea Fustite cu Luminițe – Servicii de actualizare a politicii de confidențialitate a website-ului

Naia Boutiq – servicii de auditare a protecției datelor cu caracter personal.

