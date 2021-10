Kelemen Hunor, după întâlnirea de la PNL: Am discutat dacă putem continua împreună la guvernare

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, după întâlnirea cu preşedintele PNL, Florin Cîţu, şi premierul desemnat Nicolae Ciucă, că UDMR va continua împreună cu PNL la guvernare, menţionând că urmează să se discute despre programul de guvernare şi apoi de împărţirea portofoliilor.

„Astăzi nu am discutat despre structură şi despre portofolii. Am discutat, în primul rând, dacă putem continua împreună guvernarea şi răspunsul a fost da. După care am discutat de programul de guvernare şi atât noi, cât şi colegii de la PNL am dat în lucru la colegii noştri să lucreze pe programul actual de guvernare, să completăm acolo unde este de completat. Mâine, în jur de 10,00, 11,00, 12,00, echipele se vor întâlni şi vom finaliza programul de guvernare în weekend.

Despre structură, vom discuta după ce programul este gata, că dacă ne-am înţeles pe programul de guvernare, pe structura guvernului, pe portofolii ne vom înţelege sută la sută. Astăzi, degeaba ne întrebaţi de portofolii că nu putem spune altceva decât că mai vorbim. De principiu, vorbim după programul de guvernare”, a afirmat Kelemen Hunor.