Când dispar bălţile şi nămolul de pe strada Mălinului?

În aşteptarea modernizării străzii Mălinului din cartierul craiovean Bariera Vâlcii, localnicii „înoată” prin bălţi şi nămol. Locuitorii se plâng că trăiesc ca într-un sat plin de bălţi şi scufundat în noroi.

Când vremea este ploioasă pe stradă nu se poate circula fără cizme de cauciuc, spun cetăţenii.

„Noi pe unde să mergem? Să zburăm? Aici dacă nu ai cizme de cauciuc atunci când plouă, nu ieşi din curte”, spune un craiovean de pe strada Mălinului.

Strada Mălinului

Localnicii au ajuns să filmeze condiţiile de pe strada lor, mai mult să facă şi filmuleţe pe TikTok şi să le posteze pe reţelele de socializare.

Craiovenii care locuiesc pe această stradă s-au bucurat când în primăvara anului 2020, strada învecinată, strada Carpenului a fost modernizată. Ei au sperat la acel moment că vor scăpa de bălţi, nămol şi praf şi vor avea o stradă asfaltată, schimbată radical. În plus, se aşteptau să scape şi de canalul care se întinde de-a lungul străzii şi este plin de gunoaie şi vegetaţie sălbatică. Aşteptările au fost mari, fiindcă autorităţile locale au promis să demareze un proiect de modernizare a străzii.



Într-adevăr, în vara anului 2020, administraţia locală craioveană a aprobat DALI pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Mălinului inclusiv canal adiacent”. Conform acestui proiect, pornind de la intersecţia cu strada Teilor, strada Mălinului va fi şi ea asfaltată, iar canalul – astupat. Va fi şi aici introdusă tubulatură care să preia apele provenite de la precipitaţii. Modernizarea se va face după „modelul Carpenului“, cu asfaltarea celor două sensuri de mers şi cu astuparea canalului de pe mijloc. Modernizarea străzii Mălinului se ridică la suma de şase milioane de euro.

Lucrarea a fost cerută cu insistenţă de localnici, mai ales după ce strada Carpenului şi canalul de pe mijlocul ei au fost transformate în bulevard cu două benzi pe sens. Această modernizare a străzii Carpenului a atras nemulţumirea craiovenilor de pe Mălinului, care s-au trezit cu canalul din faţa porţilor plin cu apă. Asta după ce toată apa de pe Carpenului şi străzile adiacente provenită de la precipitaţii se adună în canalul de pe Mălinului.

Ce presupune modernizarea străzii Mălinului

Strada Mălinului

Revenind la proiectul de modernizare, potrivit DALI şi a indicatorilor tehnico-economici este vorba de 29.208.661,95 lei (TVA inclus), adică 6 milioane de euro. Din aceşti bani, partea de construcţii şi montaj a fost estimată la valoarea de 25.549.330,10 lei.

Durata de realizare a investiţiei de pe Mălinului ar fi de 15 luni, dintre care trei luni este durata de proiectare. Cam de aceeaşi perioadă a fost nevoie şi pentru modernizarea străzii Carpenului, o investiţie în valoare de 16.971.010 lei (proiectare +execuţie).

Strada Mălinului porneşte din intersecția cu strada Teilor şi are două tronsoane distincte. Tronsonul 1 pleacă de la intersecţia cu Teilor şi duce până în strada Corneşului (1.173 m). Aici partea carosabilă are lăţimea de 3,30 m – 3.50 m (o bandă de circulaţie), iar traficul se desfăşoară pe partea stângă şi partea dreaptă a canalului existent. Tronsonul 2 este între intersecția cu Drumul Corneșului până în strada Bariera Vâlcii şi are aproximativ 450 de metri. Şi pe aici se circulă tot pe câte o bandă, de o parte şi de alta a canalului. Ca şi la primul tronson, nici aici nu există trotuare.

Modernizarea străzii Mălinului presupune asfaltarea celor două benzi de circulaţie, realizarea de trotuare şi prelungirea canalului magistral de pe Crapenului, tot cu tuburi cu diametrul de 1.200 mm.



„Într-o primă etapă, în lungul acestui canal, între intersecţia străzii Carpenului cu strada Gârlești, respectiv strada Teilor s-a prevăzut realizarea unui canal magistral, care să preia apele pluviale colectate de pe strada Carpenului şi străzile adiacente și care să asigure preluarea viitoarelor colectoare din amonte de strada Gârlești.

Prin investiţia de pe Mălinului se doreşte continuarea canalului magistral şi preluarea apelor din străzile adiacente canalului, între intersecţia canalului cu strada Teilor şi intersecţia canalului cu strada Bariera Vâlcii“, se explică în referatul de aprobare a HCL Craiova data de 25.06.2020.

De atunci a trecut aproape un an şi jumătate, iar modernizarea întârzie să demareze.

Strada Mălinului modernizată cu bani europeni

Reprezentanţii Primăriei Craiova spun că modernizarea străzii Mălinului face parte dintr-un proiect amplu şi de durată.