Vitalik Buterin, omul din spatele Ethereum, la Bucureşti

Vitalik Buterin, cofondatorul Ethereum, a 2-a criptomonedă ca și capitalizare de piață la nivel mondial a fost prezent la București special pentru un meet-up cu comunitatea crypto din România, se arată într-un comunicat de presă.

Vitalik Buterin nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru cei din lumea crypto. A fost inclus de curând de celebra publicație TIME in THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE OF 2021 alături de figuri precum JOE BIDEN, DONALD TRUMP, ELON MUSK sau Tim Cook CEO Apple. Vitalik Buterin este practic cea mai importanta personalitate din crypto în acest moment dupa Satoshi Nakamoto, creatorul Bitcoin, care este anonim.

Întâlnirea a fost facilitată de Marius Morra, CEO/cofondator TOKERO Crypto Exchange și de Vlad Cealicu, CTO/cofondator CryptoCompare:

„Istoria acestui eveniment începe acum 4 ani cand am început să utilizam date – prețuri și charturi- de pe o platformă britanică – cryptocompare.com

Aveam să aflu vreo 3 ani mai târziu că cofondator al acestei platforme de top la nivel mondial este un român din Craiova, Vlad Cealicu.De atunci am tot discutat online cu Vlad și de curând ne-am vazut și live la o bere. Atunci s-au pus bazele acestui meeting, Vlad i-a scris lui Vitalik, Vitalik a raspuns pozitiv asa ca iata-ne!” sunt cuvintele cu care Marius Morra a deschis meet-upul organizat în București.

La eveniment au fost prezente persoane reprezentative din lumea crypto, oameni implicați în diverse proiecte, comunități, investitori și publicații.

Subiectele principale dezbătute au fost:

– Tomasz Stanczak, fondator Nethermind: Evolutia retelei Ethereum de la versiunea 1 la 2;

– Vitalik Buterin, co-fondator Ethereum: Strategii de incetivizare pe Eth2, epoca post-POW;

– Vlad Cealicu, CTO/co-fondator CryptoCompare: Specificul clientului din ecosistemul crypto. Solutii intalnite la problemele acestuia;

– Sabin Simionescu, CTO/co-fondator TOKERO: Avantajele și oportunitățile pentru programatorii de blockchain;

Obiectivul principal al întâlnirii a fost ca Vitalik Buterin să cunoasca comunitatea de crypto din România, o comunitate frumoasă care crește în fiecare zi cantitativ și calitativ!

”Noi cei de la TOKERO si Crypto Compare ne bucuram ca am putut facilita acest meeting și am aprecia foarte tare ca din respect pentru eforturile noastre, orice materiale de promovare, postari, articole, etc să menționeze numele noastre ca și organizatori„, se mai arată în comunicat