Olguţa Vasilescu: Niciun ban de la Guvern pentru Craiova

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, astăzi, că în urma ultimelor hotărâri, municipiul Craiova nu a primit niciun ban de la Guvernul României. 80% din bani au fost dați către administrațiile liberale, iar 20% din bani, sume nesemnificative, către celelalte orașe sau comune.

„Pe ultima hotărâre de Guvern care a fost adoptată de defunctul Guvern Cîțu, Craiova a primit suma de 0 lei. 80% din bani sunt dați către administrațiile liberale și UDMR. Restul de 20%, sume infime, la nivelul de 500 de mii de lei pentru vreun oraș sau 100 de mii de lei pentru vreo comună. Craiova 0 lei.

Este prima dată în istorie când un oraș de mărimea Craiovei este pedepsit într-o asemenea manieră pentru că nu a votat cum trebuie. Colegii de la București au anunțat că vor solicita instanței să fie desființată această hotărâre de Guvern, prin care domnul Cîțu și-a plătit datoriile către primarii care l-au susținut la Congres.

De asemenea, va fi făcută o plângere penală pentru abuz în serviciu pentru toți semnatarii acestei hotărâri”, a spus Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Primăria Craiova nu va mai putea asigura plata multor servicii

Anul acesta, nu vor mai putea fi plătite indemnizațiile către persoanele cu handicap. De asemenea, Craiova nu a primit bani nici pentru transportul gratuit al elevilor, pensionarilor sau persoanelor cu handicap. Iar pentru subvențiile prin care municipalitatea ar fi trebuit să le ofere cetățenilor, Guvernul nu a dat niciun ban.

„Anul acesta, nu vom mai putea asigura plata asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, unde Guvernul trebuia să asigure 90% din sume. Era obligație legală.

Apoi, am solicitat 7 milioane de lei pentru transportul gratuit al elevilor. La fel, scrie în Legea educației că Guvernul trebuie să subvenționeze acest transport. Nu mai vorbesc de pensionari și persoanele cu handicap! 0 lei și aici!

5 milioane de lei am solicitat pentru subvenția la încălzire, ca urmare a creșterilor nejustificate a prețurilor la energie. Cu acești bani ar fi urmat să subvenționăm noi, municipalitatea, o parte din facturile craiovenilor. Evident, și aici, 0 lei.

14 milioane de lei am solicitat cofinanțare pentru proiectul de la CAO, care înseamnă canalizare pentru Craiova. Nu s-au dat bani nici anul acesta, nici anul trecut. Suntem obligați să susținem noi, din banii pe care nu-i avem”, a spus primarul Craiovei.

Și instituțiile de cultură au de suferit

Primăria Craiova a solicitat 29 de milioane de lei pentru instituțiile de cultură din oraș, dar a primit 5,8 milioane de lei. În schimb, doar Filarmonica din Cluj a primit 9,7 milioane de lei, mai mult decât au primit toate instituțiile din Craiova.

„O a doua hotărâre de Guvern era să asigure 2% pentru cofinanțarea instituțiilor de cultură. Adică, din 65% pe care trebuia să-i primească Craiova, bani proveniți din impozitele date de cetățenii Craiovei, 2% din acești bani ar fi trebuit să vină pentru instituțiile de cultură.

Noi am solicitat 29 de milioane pentru cele trei instituții de cultură (Filarmonica, Teatrul de păpuși și Opera Română Craiova). Am primit aici doar 5,8 milioane de lei (Filarmonica – 2,3 milioane, Opera Română – 2,8 milioane, Teatrul Colibri – 658 de mii). Ca și diferență, vreau să vă spun că Filarmonica din Cluj a primit dublu decât a primit Craiova pentru toate instituțiile de cultură. Adică, 9,7 milioane de lei.

Revin, acestea sunt impozitele pe care le-au plătit nu doar cetățenii Craiovei, ci și cetățenii Doljului, cetățenii întregii Oltenii. Pentru că în Craiova există aceste instituții de cultură care deservesc toată Oltenia. Și atunci, mă întreb, ce se întâmplă cu banii celor de la Olt, Gorj, Mehedinți și Vâlcea. Că banii văd că nu se regăsesc în această hotărâre de Guvern”, a spus Olguța Vasilescu.

Craiovenii ar putea rămâne fără căldură și apă caldă

Complexul Energetic Oltenia cere Primăriei Craiova o garanție de aproape 3 milioane de euro, până în noiembrie. Bani pe care primăria îi va lua de la investiții, dacă nu vrea să ajungă în situația în care craiovenii să rămână fără căldură și fără apă caldă. Olguța Vasilescu a precizat că acești bani nu folosesc nimănui și nu vede justificarea acestei garanții din moment ce Termo Urban nu are nicio datorie și craiovenii și-au plătit facturile.

„Probabil că, la sfârșitul acestui an, va trebui să facem o rectificare, negativă de data aceasta, prin care să renunțăm la toate investițiile pe care ni le-am propus să le facem. Era pasajul de la Electroputere, erau foarte multe străzi care intrau. Banii respectivi vom încerca să-i reportăm pe programul „Anghel Saligny”. Deși, cred că și acolo va fi tot cu dedicație pentru primăriile PNL. Dar, vom face această încercare. Pentru că noi, toți banii de investiții trebuie să-i luăm și să-i introducdem într-o garanție pe care ne-o cere Complexul Energetic Oltenia.

Am avut o discuție săptămâna trecută în care am fost avertizată că dacă în luna noiembrie nu vom constitui garanția de 2,8 milioane de euro, atunci municipiul Craiova va rămâne fără căldură și fără apă caldă, în condițiile în care Termo Urban n-are nicio datorie, în acest moment, față de Complexul Energetic Oltenia. Nu am găsit niciun fel de înțelegere.

Urmează ca în luna noiembrie să avem o ședință la Consiliul Local, unde să luăm toți banii de la investiții și să-i mutăm în această garanție pe care nu o va folosi nimeni”, a spus primarul municipiului Craiova.

Se anunță un an dezastruos pentru Craiova

Vizibil deranjat de situația actuală, Olguța Vasilescu a vrut să le spună și locuitorilor orașului ce îi așteaptă în perioada următoare.

„Niciodată ca primar nu m-am plâns de bani și am reușit, zic eu, față de alte municipalități cu bugete mult mai mari, să construim niște lucruri în oraș durabile. Anul acesta va fi un an dezastruos pentru că nu putem să asigurăm plata persoanelor cu handicap. Aici ne-a adus această guvernare. La aceste facturi ne-a adus această guvernare.

Nu vreau să mă gândesc de la 1 ianuarie ce bombă socială va fi în toată țara, în ceea ce privește achitarea facturilor de întreținere. De la 1 ianuarie nu vom mai avea posibilitatea legală, noi, municipalitatea, să subvenționăm prețul la gigacalorie. Și atunci, cetățenii vor trebui să suporte costul real al gigacaloriei, pe lângă care se vor adăuga și toate celelalte creșteri.

Nu vreau să mă gândesc la ce spun analiștii economici, că va crește costul energiei electrice până la 1 ianuarie cu 98%. Asta ca să știm cu toții la ce să ne așteptăm. Și ca să știm cum desconsideră Guvernul României acest oraș. 0 lei pentru tot ce înseamnă cetățenii acestui oraș!”, a mai spus Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

Marina ANDREI