Iohannis: Sunt de acord cu plafonarea preţului la energie

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că este de acord cu plafonarea preţului la energie şi consideră că este o măsură care poate ajuta românii să treacă prin această iarnă, însă problema creşterii costurile la energie este la nivelul UE şi este una la care nu se aştepta nimeni, de aceea Comisia Europeană are ca temă găsirea celor mai bune soluţii în acest sens, informează News.ro.

„Nu cred că e o monedă de schimb. Cred că e o schimbare de atitudine faţă de fluctuaţia pieţei. Nu se aştepta nimeni să crească atâta preţurile la gaze, cum nu se aştepta nimeni să crească preţurile la energie aşa de mult.

Am purtat o discuţie lungă cu doamna Von der Leyen la vizita la Bucureşti şi am discutat pe această speţă la Summitul din Slovenia de la care m-am întors aseară. Am reuşit împreună cu alţii care sunt la fel de preocupaţi să punem această problemă în centurl Comisiei Europene care a primit temă să pregătească un set de măsuri.

Dar, până atunci, miniştrii Energiei vor discuta cu Comisia Europeană cele mai bune măsuri. Cum trebuie discutate la nivel european, nu vom putea să luăm măsuri foarte repede. De aceea, una din măsuri posibile ar fi plafonarea, o măsură care poate să ne treacă prin iarnă”, a declarat Klaus Iohannis, la vizita de joi la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă (CNE) cu ocazia aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii 1.

Întrebat dacă susţine plafonarea preţului la energie, şeful statului a răspuns: „Da, sunt de acord cu această măsură acum, pentru această iarnă, dar decizia este evident în altă parte”.

Premierul demis Florin Cîţu a anunţat, miercuri seară, că Guvernul şi PNL susţin plafonarea preţului la energie, la nivelul din prezent, şi că acest lucru va fi decis în prima şedinţă a Executivului, după finalizarea crizei politice.