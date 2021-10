De teama unui incendiu, managerul Spitalului din Timişoara cere o autospecială în curtea unității

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” din Timişoara, dr. Cristian Oancea, a declarat, miercuri, că a solicitat ISU Timiş şi Prefecturii o autospecială cu prezenţă permanentă în curtea unităţii sanitare, pentru a evita producerea unui eventual incendiu cu urmări tragice, din cauza creşterii presiunii pe se secţia ATI şi, implicit, pe sistemul electric al spitalului.

„Am solicitat ISU şi la Prefectură o autospecială care să stea permanent în curtea spitalului, pentru că noi avem autorizaţie pe sistemul de incendiu, dar nu şi pe clădirea care este foarte veche. Am crescut capacitatea secţiei ATI de la 13 la 34 de paturi cu concentratoare de oxigen, aşa că presiunea pe sistemul electric este la cote înalte”, a afirmat Cristian Oancea.

Managerul Spitalului „Victor Babeş” Timişoara a mai declarat pentru AGERPRES că unitatea medicală face în mod constant inclusiv exerciţii de simulare de incendii, periodic fiind instruit personalul medical de către specialiştii ISU.

„Trebuie să ştim cum să intervenim de urgenţă în cazul în care se declanşează un incendiu în spital.

Este o perioadă foarte complicată. Spitalul este plin. Secţia de Terapie Intensivă are o încărcătură de 100%. (…). Aparatura pe care o folosim este suprasolicitată. (…). Am reuşit să schimbăm reţelele de oxigen şi cele electrice, dar nu uitaţi că vorbim de o clădire foarte veche, care are nevoie de reparaţii”, spune dr. Cristian Oancea.

Pe de altă parte, Universitatea Politehnica din Timişoara (UPT) va colabora cu Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” pentru îmbunătăţirea infrastructurii electrice a spitalului care este veche şi foarte suprasolicitată din cauza procedurilor de tratament şi care poate ceda.

Cei de la UPT au făcut, în vară, o analiză a imaginii termice obţinute cu ajutorul unei camere de termoviziune şi s-a descoperit un contact electric care ajunsese la o temperatură de 140 de grade Celsius. În partea a doua a proiectului, specialiştii UPT vor verifica secţiunile şi panourile din fiecare clădire a spitalului pentru a vedea solicitările electrice la care acestea sunt supuse. Pe baza acestor analize, urmează a fi luate mai multe măsuri de refacere a unor circuite sau de înlocuire a unor piese şi trasee electrice.