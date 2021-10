Ministrul de Interne: Sunt necesare 8.000 de telefoane pentru verificarea certificatelor digitale COVID 

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat luni că poliţiştii au peste 3.000 de dispozitive prin care pot verifica certificatul digital COVID, iar necesarul este de 8.000, precizând că autorităţile se află în procedură de achiziţie.

Pe de altă parte, președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni EUROPOL, Cosmin Andreica, susține că și în situația în care organele de ordine vor avea dispozitivele care pot citi un cod QR, în fapt fiind vorba de telefoane mobile, nu vor avea bază legală de a o face, potrivit G4Media.ro.

Unele județe au cerut 30-40 de dispozitive, în timp ce altele au solicitat 800

Ministrul Bode e consternat că unele județe au cerut 30-40 de dispozitive, în timp ce altele au solicitat 800 de bucăți, fiind evident că unii încearcă să profite de această situație. ”Nu se poate ca un judeţ să solicite 30-40 de astfel de dispozitive şi alt judeţ să solicite 800, dimensiunea fiind sensibil egală, a celor două judeţe. Vom face o analiză şi cu siguranţă pe lângă cele peste trei mii pe care le avem vom achiziţiona şi le vom distribui către structurile noastre”, a declarat Lucian Bode, citat de News.ro.

Peședintele Sindicatului Polițiștilor Europeni EUROPOL, Cosmin Andreica, susține că situația din punct de vedere juridic al acestor verificări nu s-a schimbat cu nimic din iunie, atunci când a semnalat că polițiștii nu au dreptul de a verifica aceste documente.

„Am sesizat din luna iunie că nu avem instrumentele necesare și că legislația este lacunară“

”Noi încă de la început am sesizat din luna iunie că nu avem instrumentele necesare și că legislația este lacunară. Inclusiv în privința modului de verificare a accesului în restaurante, pentru că obligația clientului este de a prezenta acest certificat verde la intrare, ulterior el nu mai are obligația de a prezenta acest act. Mai mult decât atât, nu se poate stabili de personalul restaurantului dacă acel certificat verde prezentat este al clientului. Nu avem o poză, nu are dreptul de a solicita cartea de identitate și a rămas o problemă asupra căreia nimeni nu s-a pronunțat, a rămas în aer. Personalul din restaurante, baruri, cafenele nu are dreptul de a opera date cu caracter personal”, susține Andreica.

„Este o situație diferită față de legea care interzice servirea minorilor cu bături alcoolice“

Liderul de sindicat spune că este o situație diferită față de legea care interzice servirea minorilor cu bături alcoolice.

”Acolo se menționa în mod expres că este interzisă servirea de băuturi alcoolice minorilor. Nici în acest caz ospătarul, barmanul, nu are dreptul de a solicita cartea de identitate. Clientul, pentru a putea achiziționa băuturi alcoolice, își prezenta cartea de identitate benevol, pentru a-și dovedi vârsta, nu pentru că era obligat. De acolo și dreptul fiecărui restaurant de a-și selecta clientela.

Acum este o obligație, atunci nu era o obligație. În acest moment vedem că este o obligație pentru personalul HORECA. Atunci fiecare aprecia dacă persoana e minoră, dacă are o anumită vârstă”, a completat Cosmin Andreica.

Ce spune legea:

Organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 932/2021(nn: ref prelungirea stării de alertă) au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea „Verificare reguli interne” din aplicaţia mobilă „Check DCC” pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat.

Persoanele fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul unui document, pe suport de hârtie sau în format electronic emis de respectivul stat.